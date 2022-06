Tiago PZK anunció su gira mundial Portales Tour 2022

"No saben lo feliz que estoy de anunciar esto, por fin los voy a conocer, les voy a cantar en vivo y van a poder vivir la experiencia que tengo para brindarles como show en vivo, este es el sueño más grande que tuve y ustedes me lo van a cumplir", expresó el trapero.

https://twitter.com/tiagopzk/status/1533827253980872704 PORTALES TOUR MUNDIAL, no saben lo feliz que estoy de anunciar esto, por fin los voy a conocer, les voy a cantar en vivo y van a poder vivir la experiencia que tengo para brindarles como show en vivo, este es el sueño más grande que tuve y ustedes me lo van a cumplir pic.twitter.com/seyxbXHK71 — Tiagotti (@tiagopzk) June 6, 2022

Portales Tour 2022 durará cinco meses y comenzará en Argentina, para luego pasar por Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos y México. El show de apertura será en la Ciudad de Buenos Aires en el Movistar Arena y las entradas estarán a la venta a partir del 10 de junio a las 12hs en movistararena.com.ar.

La joven estrella, además, recientemente estrenó "Nos Comemos", su nuevo éxito internacional que grabó con Ozuna, uno de los máximos referentes del trap a escala mundial. Este nuevo lanzamiento ya cuenta con millones de escuchas en todas las plataformas y parece ser la canción con la que dará el gran salto mundial luego del 'hit' del verano que produjo con Bizarrap.

Tiago PZK, Ozuna - Nos Comemos (Video Oficial)

En tan solo cuatro días, "Nos Comemos" entró al top 200 global de Spotify y fue el 156° tema más escuchado en la plataforma a tan solo 48 horas de haberse estrenado.

Quién es Tiago PZK

Tiago Uriel Pacheco, más conocido como Tiago PZK, es un freestyler y cantante argentino. Nació el 3 de agosto de 2001 en Monte Grande, el sur del Conurbano Bonaerense, donde se crió junto a su familia.

Según cuenta su madre, el fanatismo de Tiago por la música empezó desde muy chico. “Cuando tenía dos años ya escuchaba música, bailaba arriba de la mesa y hacía shows para toda la familia”, describió en un stream y reveló que su cumpleaños número 7 lo festejó disfrazado del portorriqueño Daddy Yankee, ícono del reggaetón a nivel mundial.

Más adelante, a través de su tía, descubrió a referentes del rap norteamericano como Eminem y Snoop Dog.

Cuando era adolescente, se aventuró en el trap argentino a través de una batalla de freestyle local. La primera vez que se encontró con una competencia fue a sus 14 años y, según él mismo reveló, fue por pura casualidad. “Llegué a Ezeiza para jugar un partido de fútbol con mi primo y justo en la plaza a esa misma hora había una competencia y me anoté. Me pidieron un nombre y no tenía”, contó en una nota radial. Ganó esa competencia y de ahí en más no se detuvo.

En 2017, a los 15 años, se consagró campeón de la BDM, Batalla de Maestros y subcampeón internacional de ACDP (competencia organizada en Sudamétrica desde el 2010 que apuesta a descubrir los talentos ocultos de cada país).

Además, Tiago compitió en las batallas de freestyle más famosas, como God Level, Nike Battle Force, Supremacía, GoldBattle y El Quinto Escalón, donde se destacó varias veces. Una curiosidad es que su primera batalla en escenario en el Quinto Escalón fue, nada más ni nada menos, que frente a Duki.

¿Qué significa PZK? Según contó en una entrevista, el “PZK” hace referencia a “Pateando Zonas Krew”, que es el nombre del grupo con el que empezó a rapear y que representan los viajes que ellos hacían para llegar a las distintas competencias y distritos. “Ibamos pateando todas las zonas de Buenos Aires”, describió.

“En una época me iba de monte grande a zona norte, cinco horas en colectivo, solo a rapear para que la gente me conozca y sepan quien era yo. Un día llegué al quinto escalón, que era la competencia más grande de argentina en plazas. Se hacía en Parque Rivadavia e iban 5000 personas, yo llegué a ese punto y me hice más conocido, ese fue mi primer respiro”, explicó.

Tiago PZK - Sola (prod. Savior)

Tiago dio un gran salto tras el lanzamiento de "Sola" en 2019. Es una canción dedicada a su madre. “Habla de mi mamá. De como vivía ella, y como lo veía yo desde mi punto de vista, la violencia”, confesó el rapero en una entrevista en el programa televisivo PH. “En base de esa canción explotó mi carrera”, detalló.

Pero el reconocimiento popular le llegó con el tema que todos conocen como "Bombona" pero que en realidad es la "BZRP Session #48" que tuvo más de 111 millones de visualizaciones en YouTube y más de 159 millones de escuchas en Spotify.

TIAGO PZK || BZRP Music Sessions #48

Ahora, Tiago se encuentra preparando una nueva etapa de su vida musical, llevando sus canciones a distintas partes del mundo con su primera gira mundial Portales Tour 2022 que promete ser el comienzo de algo muy grande.