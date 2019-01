The Who lanza un disco y arma una nueva gira

La legendaria banda británica The Who, que lleva más de 50 años de historia, planea volver al ruedo con el lanzamiento de un nuevo disco y una gira por Estados Unidos y Canadá.Luego de una pausa de 13 años, Roger Daltrey (voz) y Pete Townshend (guitarrista), de 74 y 73 años, respectivamente, tienen previsto grabar el disco sucesor de "Endless Wire" (2006) que les llevó durante 2016 a recorrer varios países y festivales.Antes, el grupo recorrerá Estados Unidos para dar 29 conciertos acompañados por una orquesta sinfónica local de cada ciudad. Si bien para The Who no se trata de una despedida, Daltrey indicó que es posible que esta sea su última gira.