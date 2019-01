"The Walking Dead", la serie más pirateada del año 2018

"The Walking Dead" se convirtió en la serie de televisión más pirateada del 2018, rompiendo el reinado de "Game Of Thrones", que lideró el ranking durante seis años consecutivos. La serie de superhéroes "The Flash" y la sitcom "The Big Bang Theory" se quedan en el segundo y tercer puesto respectivamente.

Según la información ofrecida por TorrentFreak, encargada de recopilar los datos de tráfico de BitTorrent, la serie de AMC fue la que más se vio ilegalmente en el año pasado. El motivo de este "juego de puestos" no se debe a una bajada de popularidad de la ficción basada en la saga literaria de George R. R. Martin, sino en que HBO no ha emitido ningún capítulo nuevo durante el año pasado.

Con lo cual, "The Walking Dead", que llevaba en segunda posición bastante tiempo, pasó al primer puesto. La ausencia de "Game Of Thrones" provocó que la lista de este año sea diferente. En segunda posición de este podio se queda "The Flash", la popular serie de The CW basada en los cómics del superhéroe más veloz de DC, que escala una posición respecto al año anterior.

En tanto, "The Big Bang Theory" pasa al tercer puesto en una lista en la que, previsiblemente, no aparecerá en 2020, ya que se están emitiendo los episodios de la duodécima y última temporada de la sitcom de CBS protagonizada por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco y Simon Helberg, que finalizará en mayo después de haber emitido 279 capítulos.

"Vikingos", "Titans"y "Arrow" ocupan los siguientes puestos, mientras que la veterana "Sobrenatural" (cuya 14º temporada está emitiéndose) se ha quedado en la séptima posición. Cierran la lista "Westworld" de HBO, "DC's Legends of Tomorrow" de The CW y "Suits" de USA Network.

Según TorrentFreak, los datos ofrecidos se basan en estadísticas de rastreadores públicos de BitTorrent que son "una pequeña parte de lo que es el panorama de la piratería", quedándose fuera de estas informaciones aquellos sitios que no ofrecen sus estadísticas de visualización.