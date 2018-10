El actor estadounidense Scott Wilson, conocido en los últimos años sobre todo por su papel de Hershel Greene en la serie sobre zombis "The Walking Dead", murió ayer a los 76 años por una leucemia, informa la revista online "TMZ". La noticia fue anunciada por su representante después de que Wilson sufriera complicaciones debidas a la enfermedad. "Descansa en el paraíso, Scott. Te queremos!", se leía hoy en el Twitter oficial de la serie. Wilson (Atlanta, 1942) encarnaba en el exitoso programa a un granjero y padre de familia, pero a lo largo de su extensa carrera interpretó papeles secundarios en decenas de producciones de cine y televisión, entre ellas "El Gran Gatsby" o la serie de terror "Behind the Mask" y la policíaca "CSI". También participó en producciones como "Harvey Overst", el clásico "A sangre fría", "La fortaleza" o "El último samurái".