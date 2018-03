"The Terror", en busca de los navíos perdidos

"The Terror", la serie dirigida por Ridley Scott ("Blade Runner", "Gladiador", "Thelma y Louise") se estrena mundialmente mañana, a las 22, por AMC.

La ficción cuenta la historia de dos barcos ingleses de la Royal Navy que entre 1845 y 1848 se adentraron en el Ártico en busca de la ruta del noroeste, la cual permite comunicar Asia con Europa por el Polo Norte. Las expediciones no consiguieron el objetivo y nunca más se tuvo noticia de ellas.

La serie de 10 episodios es una adaptación de la novela de Dan Simmons sobre aquella tragedia que se llevó la vida de 129 exploradores.

La conocida como la expedición perdida de Franklin fue un viaje fallido de exploración del Ártico, capitaneado por sir John Franklin, que partió de Inglaterra el 19 de mayo de 1845. El objetivo atravesar y explorar el último tramo del Paso del Noroeste, aún inexplorado. Franklin y los 128 miembros de la tripulación murieron al quedar sus barcos (HMS Terror y HMS Erebus) atrapados en el hielo en el estrecho Victoria, cerca de la Isla del Rey Guillermo, en el ártico canadiense.

Y el misterio alrededor de ese viaje se había mantenido desde entonces, hasta ahora, cuando una nueva investigación ha analizado las razones de aquella enigmática desaparición y señala a una enfermedad que no se había considerado antes.

¿Qué pasó realmente con los navíos y su tripulación? Esta pregunta trata de responder la serie protagonizada por Jared Harris ("The Crown"), Tobías Menzies ("Outlander"), Ciarán Hinds ("Harry Potter"), Paul Ready ("Utopia") y Nive Nielsen ("El nuevo mundo").

Los productores de esta serie son David Kajganich ("True Story") y Soo Hugh ("The Killing") junto con AMC Studios, que fue responsable de éxitos como "Mad Men", "Breaking Bad", "The Walking Dead", "Into the Badlands" y "The Son".

Cada capítulo podrá verse a demanda al día siguiente de su estreno a través de On Demand de Cablevisión Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.