The Strokes lanzará un nuevo disco en 2020

The Strokes despidieron por lo alto el pasado año y recibió el 2020 con un concierto en el BarclayCard Center de Brooklyn (Nueva York) en el que repasaron sus éxitos y regalaron una sorpresa a los asistentes. Porque allí interpretaron por primera vez un tema inédito nunca antes escuchado, titulado "Ode to The Mets", que abre una nueva etapa para la banda neoyorkina.

De hecho, el vocalista Julian Casablancas dijo al público que en 2020 esperan publicar nuevo álbum que llegará siete años después de aquel ‘Comedown machine' de 2013 -en 2016 lanzaron el EP "Future present past".

"Tenemos un nuevo disco que saldrá pronto. 2020, allá vamos. Nos hemos descongelado y estamos de vuelta", fueron las palabras de Casablancas antes de interpretar "Ode to The Mets".

En septiembre pasado, el guitarrista Nick Valensi reveló que terminaron de grabar el nuevo material y cuando anunciaron el show de Nochevieja, su mánager confirmó que habría nueva música del grupo.

El martes, en la última noche del año, Casablancas le dijo ante la audiencia de 19 mil personas después de preguntar si querían escuchar una nueva canción: "Sí, tenemos un nuevo disco que saldrá pronto. Sorpresa. 2020, acá estamos".

El último disco de larga duración de The Strokes fue Comedown Machine (2013), seguido por el EP Future Present Past (2016). Así, la banda fundada en 1998 recibirá la nueva década con su sexto trabajo de estudio listo para compartir con sus fans.