Para acercarse más a los fanáticos, la banda creó una cuenta en Tik Tok en donde muestran lo más destacado de sus giras y conciertos, pero en su última publicación, decidieron cambiar y revelar una de las sesiones de grabación de uno de sus temas más famosos.

El video muestra al vocalista de la banda Chris Martin en pleno proceso creativo de la canción "The Scientist", un clásico de la banda. Allí se puede apreciar a una versión mucho más joven del cantante, con su cabello rapado, escuchando las tomas grabadas y comentando sobre ellas: "Suena bien, ¿no?", dice el cantante sobre sus vocales.

También se alcanza a ver al guitarrista Jon Buckland creando su solo de guitarra en la parte instrumental de la canción. Se trata de un tema que formó parte del segundo álbum de la banda, "A Rush of Blood to the Head", lanzado en 2002, por lo que este clásico cumple ya sus 20 años. La historia cuenta que Chris Martin escribió "The Scientist" después de intentar trabajar en la canción de George Harrison, "Isn't It a Pity", pero al no lograrlo, se le ocurrió la letra de su nueva canción.

Los comentarios de sus fanáticos llenaron la publicación con cosas como: "y así fue como se creó una obra de arte", "esto es música señores, talento, buenas letras y buena melodía..", "Esa música es terapia", "Y así es como se fabrica un clásico. Y no, no se atrevan a negarlo, "The Scientist" ya puede ser considerada como tal". Sin dudas es, para muchos, una de las canciones con más sentimientos y que más se disfruta de la banda.