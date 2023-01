The Rolling Stones anticipan un clásico de su inminente nuevo disco en vivo

Allí aparecen como invitados Bruce Springsteen en "Tumbling Dice", Lady Gaga en "Gimme Shelter", John Mayer y Gary Clark Jr. en "Going Down", The Black Keys en "Who Do You Love?" y el ex guitarrista de los Stones entre 1969 y 1975 Mick Taylor en "Midnight Rambler".

Wild Horses (Live)

Por supuesto que en la placa doble, con 24 canciones, no faltarán clásicos como "Paint It Black", "Miss You", "Honky Tonk Women", "Start Me Up", "Brown Sugar", "Jumpin´ Jack Flash", "Sympath For the Devil" y "(I Can´t Get No) Satisfaction", entre otros.

Hasta el momento, el registro de estos legendarios conciertos, que en algún momento de la gira también contó con el bajista original del grupo Bill Wyman como invitado, solo circulaba de manera informal entre los fans; pero ahora llegará en diversos formatos de manera oficial.

Esto sucede mientras la legendaria banda conformada por Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood prepara material original para lo que será un nuevo álbum de estudio, que prevé ser lanzado este año.