"The Last Of Us": El futuro tan temido después del apocalipsis

Después de muchos anticipos y en medio de una gran campaña publicitaria, hoy se estrena en HBO Max una de las series más esperadas de los últimos años. Se trata de “The Last Of Us”, la adaptación del videojuego del mismo nombre, considerado por muchos jugadores el mejor de la década pasada y que ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. Esta ficción viene cargada de expectativa porque sus creadores son Craig Mazin, responsable de la exitosa y brillante “Chernobyl”, y Neil Druckmann, director creativo del mismo videojuego. Además en los papeles protagonistas están Pedro Pascal (“The Mandalorian”) y la joven Bella Ramsey (“Game Of Thrones”).

Los creadores comenzaron a trabajar en la adaptación de la serie una vez que la segunda entrega del videojuego fue lanzada, el 19 de junio de 2020, y así el rodaje comenzó el 5 de julio de 2021, alargándose hasta el 8 de junio de 2022. La historia de “The Last of Us” tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida por un virus llamado Cordyceps, que produce infección cerebral y convierte a la gente en caníbal. Joel, un superviviente de carácter recio, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una adolescente de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Pero lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir. Ellie, además, tiene un particularidad: ella es inmune al virus y puede ser la clave para crear una vacuna.

¿Cuántos millones de dólares costó "The Last Of Us"?

Curiosamente, la premisa de transportar a un niño es, salvajismo aparte, bastante similar a la de la serie “The Mandalorian” que protagoniza el actor chileno. “Es fascinante. No podrían ser más similares y, a la vez, no podrían ser más distintas”, dijo Pascal sobre estas dos ficciones. “En los dos casos me sentí muy afortunado de estar bajo la guía de showrunners que aman sus proyectos tanto como lo hacen Jon Favreau y Craig Mazin. Creo que ambas historias se inspiran entre sí y me inspiran a mí, pero su desarrollo y ejecución son muy diferentes. Ha sido como cobrar dos veces por lo mismo, nunca me veré en otra igual”, bromeó el actor.

“The Last of Us” se inscribe en los relatos postapocalípticos, pero se espera que sea más potente y profunda que otras series de temática similar como “The Walking Dead”. “Este apocalipsis tiene una característica científica que hace que nos resulte muy cercano porque se basa en los hongos, que es algo que conocemos y se trata de un elemento dominante en la naturaleza y que forma parte de nuestro mundo. Por eso se siente tan cercano, como si pudiese pasarnos”, afirmó Pascal. “Pero, más que eso, hay ideas muy originales en torno a un concepto muy clásico como es el apocalipsis zombie. Tras un género muy querido, se cuentan historias que son muy humanas. Eso es lo que hace diferente a esta serie. También es muy importante el contexto social que propone. La sociedad tal y como la conocemos cae. Entonces, lo que hace la humanidad es alzarse en forma de sociedades fascistas y controladoras, lo cual es algo absolutamente aterrador. Esa es la parte más horrible de la historia que cuenta «The Last Of Us». Aunque, en un plano más cercano, se adopta la perspectiva de voces que a menudo no suelen ser escuchadas”, puntualizó.

Su compañera Bella Ramsey apoya el argumento: “Me gusta que al principio de la serie se muestre esa parte científica porque lo hace más real. La mutación no es algo sobrenatural, no es una persona que se levanta de entre los muertos o un monstruo que come gente. Viene de algo que hay en los hongos y esa idea de que sería posible es lo que da más miedo. Ese mundo infectado es el telón de fondo de la historia real, que se trata de unas personas que crean una relación improbable que ninguno sabía que necesitaba. Eso es lo mejor de «The Last Of Us», que estás atravesando el apocalipsis, pero realmente trata sobre las relaciones. Y estas son, a veces, más aterradoras que el virus. Para Joel supone el miedo de volver a vivir y volver a perderlo todo, y para Ellie el miedo a quedarse sola y perder a Joel”, explicó.

elenco.jpg El elenco durante la presentación de la serie en Los Ángeles.

La serie de HBO llega tras la pandemia del coronavirus y en plena crisis por el calentamiento global y los regímenes opresivos. Y estas cuestiones, que guardan relación con la serie, por supuesto la harán más relevante. “Por eso se cuentan estas historias, ¿no? Por muy fantásticos e improbables que sean estos relatos apocalípticos, todos se construyen sobre asuntos reales de la sociedad y el impacto que ésta tiene en sí misma y la naturaleza”, expuso Pascal. “Después se explora cómo eso lleva a los personajes a comportarse de cierta manera, a comprobar de qué son capaces y establecer conexiones en un entorno plagado de peligros. De ahí nacen historias íntimas que nos pueden dar esperanza, hacer reflexionar sobre la pérdida y la resiliencia y, sobre todo, recordarnos que, incluso en medio de los eventos más locos, somos humanos”, argumentó.

“Al igual que el brote de «The Last Of Us», el Covid es un evento global”, aportó Ramsey. “La infección de cordyceps no es real, a diferencia del calentamiento global o el covid, pero en teoría podría ser posible, ya que tiene una base científica en cuanto a los hongos. Y eso es lo que da miedo de verdad, que todas estas cosas tienen un enorme impacto global. Cuando suceden estos eventos, siempre se produce una división. Y la idea del cordyceps en la serie, como una entidad unida y conectada, es lo que queremos para la humanidad: ser un organismo unificado, que reme en la misma dirección. Ya sea intentando que la temperatura global no crezca o deteniendo la propagación del covid. Y lo interesante en la serie es que el enemigo, el cordyceps, consigue esa meta mejor de lo que podría hacerlo jamás la humanidad”, expresó.

Los fans de los videojuegos tienen razones de sobra para esperar con ganas esta serie, pero ¿qué pasa con toda esa otra gente que no conoce “The Last Of Us”? “En ningún caso tenés que conocer el juego para disfrutar la serie, al igual que toda la gente que nunca había leído los libros de «Game Of Thrones» y eso no afectó a su experiencia”, respondió la actriz. “La adaptación de HBO ha sido creada para los fans del juego y para quienes no lo conocen. Y eso es lo realmente emocionante, que todo el mundo está invitado a experimentar el viaje a la vez”, añadió. Pascal, por su parte, agregó que “la serie fue adaptada por la persona que creó «The Last Of Us» y por un súper fan del juego como Craig Mazin. Así que, con ese nivel de amor y obsesión, esta serie tiene a los líderes ideales”, aseveró.

Además de la pareja protagonista, en la primera temporada de la serie estarán Gabriel Luna (“Terminator: Destino oculto”) encarnando a Tommy, el hermano menor de Joel, y Anna Torv (“Mindhunter”) como Tess, socia contrabandista del personaje de Pascal. Como curiosidad, la actriz Merle Dandridge (“Sons of Anarchy”) repite en el papel de Marlene que ya hizo en el videojuego, mientras que Jeffrey Pierce (“Bosch”), que puso voz a Tommy en los juegos, aquí aparecerá dando vida a otro personaje, un rebelde de la zona de cuarentena llamado Perry.