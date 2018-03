"The Handmaid´s Tale", serie distópica sobre una nación en el actual Estados Unidos gobernada para una teocracia totalitaria en la que muchas mujeres viven reprimidas y son reducidas prácticamente a la esclavitud, y que recolectó múltiples premios entre los que se cuentan dos Globo de Oro y ocho Emmys, se estrena en Argentina hoy a las 23 por la pantalla de Paramount Channel.

La serie marcó, junto con el drama de HBO "Big Little Lies", el ritmo de la temporada de premios televisivos, en un año en el que el debate y la denuncia de violencia, abuso sexual, acoso e inequidad sufrida por las mujeres en la sociedad estadounidense se instaló con especial fuerza en la industria de Hollywood. "The Handmaid's Tale" es un contenido original de la plataforma de streaming Hulu (sin alcance aún en Sudamérica), que ya prepara una segunda temporada que se verá a fines de abril, y era la única ficción de relevancia internacional del año pasado que aún no había tenido pantalla en el mercado local.

Paramount estrenará un episodio por semana cada domingo, mientras que a partir del miércoles 14 los diez capítulos de esta primera temporada estarán a disposición en la aplicación Flow de Cablevisión.

Grabada en Toronto y basada en la novela de ciencia ficción y crítica social de Margaret Atwood del mismo nombre (de 1985, y conocida en español como "El cuento de la criada"), la serie relata la vida en Gilead, una comunidad totalitaria en el territorio que solía ser Estados Unidos.

Tras desastres ambientales, fundamentalistas protestantes con gigantesco poder militar tomaron el poder e instalaron una sociedad que propugna por retornar a valores tradicionales con una lectura ultraconservadora y machista de la Bibilia como manual de reglas de convivencia. La "criada" del título es la actriz estadounidense Elisabeth Moss, la reconocida "Peggy Olson de "Mad Men", acompañada por un sólido elenco integrado por Ann Dowd, Joseph Fiennes, Samira Wiley, Max Minghella, Yvonne Strahovski, O.T. Fagbenle, Alexis Bledel y Madeline Brewer.