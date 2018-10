The End: "La idea es que en la sala se sienta un clima muy The Wall"

The End interpretará hoy desde las 21 "The Wall" en el teatro Broadway. Así, la banda tributo de Pink Floyd festejará los 40 años del álbum conceptual más emblemático del rock británico. "La idea es ofrecer un show distinto a lo que es un concierto de rock habitual" aseguró Gorgui Morffatt, voz líder del grupo. Mientras cuenta que adaptaron la idea original de Pink Floyd en la que la pared, como algo corpóreo, pasa a ser parte del show. Además aseguró que la idea es que se sienta en la sala "un clima muy The Wall". ╠A The End le encanta interpretar "The Wall", según palabras de Gorgui, quien señaló que "este camino no fue simple para una banda tributo cuando hace unos años el mismo Waters trajo su gira a nuestro país". The End esperaba el momento justo, que les llega con este aniversario para disfrutar "sobre todo la vigencia de conceptos y sonidos que sigue teniendo Pink Floyd", banda que además, según Gorgui "le encaja a la perfección a Rosario". Es que el líder de The End cree que no hace falta mencionar toda la musicalidad que le dio Rosario a nuestro país.