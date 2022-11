"The Crown" llega a los años 90, la época más tormentosa de la corona

Fieles a la tradición de ir de década en década, la temporada 5 de “The Crown” se adentrará en los convulsos años 90. Eso incluye el infame “annus horribilis” de 1992, en el que se sucedieron varios escándalos: el divorcio de la princesa Ana, la publicación del incendiario libro “Diana: Her True Story” o el incendio, literal, del castillo de Windsor, entre otros.

Esta temporada comenzará alrededor de 1990 y abarcará algo más de un lustro, con lo que veríamos el gobierno de John Major (con la aprobación de la ley que obliga a la monarquía británica a pagar impuestos), la Guerra del Golfo, el declive de la salud de la princesa Margarita y la sucesión de separaciones y divorcios en la familia real, incluyendo el de Carlos y Lady Di. También se explorarán los últimos años de la princesa Diana y su noviazgo con Dodi Al Fayed, hijo del millonario y poderoso empresario Mohamed Al Fayed.

Como sucede cada dos temporadas, esta vez toca renovación de reparto en “The Crown”, y como siempre el elenco es un verdadero lujo. Isabel II será representada por Imelda Staunton; el Duque de Edimburgo, por Jonathan Pryce; el príncipe Carlos, por Dominic West; Lady Di, por Elizabeth Debicki; la princesa Margarita, por Lesley Manville; Camila Parker por Olivia Williams; el primer ministro John Major, por Jonny Lee Miller; y Tony Blair por Bertie Carvel. Además, Senan West dará vida al príncipe William, James Murray al príncipe Andrés, Claudia Harrison a la princesa Ana y Khalid Abdalla a Dodi Al Fayed.

diana.jpg Elizabeth Debicki interpreta a Lady Di en sus últimos días.

Tras la muerte de la reina y la coronación de Carlos III, aumentaron las polémicas con respecto a “The Crown”, enfocadas ahora en esta quinta temporada. El diario The Telegraph aseguró que la nueva administración británica quiere que Netflix coloque una advertencia antes de cada episodio. Según esta versión, el pedido es que la plataforma incluya la leyenda “es drama, no un documental”. “Lo que la gente olvida es que hay seres humanos reales y vidas reales en el corazón de esto”, explicó un amigo del rey Carlos III según el diario, que cree que la nueva temporada “explota” los sucesos ocurridos y no tiene “ningún reparo en mancillar la reputación de las personas”.

Una situación similar se dio en 2020, cuando se estrenó la cuarta temporada. En aquel entonces, el secretario de Cultura del Reino Unido, Oliver Dowden, pidió que Netflix ponga una advertencia en la serie. “«The Crown» es un trabajo de ficción hermosamente producido, y así como con otras producciones de TV, Netflix debería dejar muy en claro al principio que eso es todo lo que es”, dijo en ese momento.

De cara al estreno de la quinta temporada, el ex primer ministro John Major tachó la serie de “dañina y maliciosa”, mientras que el príncipe Guillermo advirtió que la famosa entrevista de la BBC a su madre (la nota televisiva de 1995) no debería reproducirse más en el futuro.

carlos.jpg Dominic West encarna al príncipe Carlos, el cuestionado heredero al trono.

El accidente fatal

La princesa Diana de Gales murió el 31 de agosto de 1997, tras sufrir un accidente automovilístico en una presunta huida de los paparazzi que la perseguían. En las temporadas previas de “The Crown” se recrearon diversos acontecimientos que marcaron la historia del Reino Unido y de la familia real, desde el punto de vista de Isabel II. La producción abordó hasta el momento desde la coronación de la anterior monarca en 1953 hasta la década de 1990. Así, se vería al entonces príncipe Carlos en su viaje a París para recoger el cuerpo de Diana, mientras Mohamed Al Fayed enfrenta el racismo de las autoridades francesas al acudir por el cuerpo de su hijo.

Según reveló el tabloide inglés “The Sun”, los creadores de la serie no reproducirán el fallecimiento de Lady Di y, en cambio, mostrarán los momentos previos y las consecuencias del suceso, con el objetivo de respetar y tratar con sensibilidad aquel fatal acontecimiento.

¿Esta quinta temporada será el final de “The Crown” o habrá más? Netflix había anunciado la sexta temporada y que el actor Rufus Kampa, de 16 años, interpretaría al príncipe Harry y Ed McVey, de 21, al príncipe William, insinuando que la temporada explorará las consecuencias de la muerte de Diana y la vida de los niños a principios de la década de 2000. Sin embargo, la plataforma no volvió a informar nada sobre la continuidad de la ficción.

Por su parte, la productora ejecutiva de la serie, Suzanne Mackie, reveló que no hay intenciones de llevar a “The Crown” la vida de los miembros actuales de la realeza, ni los sucesos ocurridos durante los últimos 10 años, como para que puedan adquirir una perspectiva histórica.