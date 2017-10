The Beats festeja sus treinta años de homenaje a The Beatles

La""The Beats", la banda Beatle por excelencia, festeja sus treinta años de homenaje a Los Beatles con un show que dará el 3 de noviembre próximo en el teatro Fundación Astengo (Mitre 754). Durante tres décadas The Beats recreó la música de los cuatro de Liverpool y logró destacarse entre las miles de bandas existentes. Entre otros reconocimientos, fueron nominados a mejor musical en los premios Estrellas de Mar 2017 y recientemente nombrados Personalidades Destacadas de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

The Beats presentó su libro "1, 2, 3,4!" en el que compagina historias, anécdotas y vivencias y que fue presentado el 7 de mayo último en la Feria del Libro. Luego realizaron una gira de shows por Inglaterra que incluyó grabar nuevamente en Abbey Road en el famoso "Studio 2", lugar en el que se originó el éxito de la banda inglesa. The Beats registró nuevas canciones y se convirtió en la única banda tributo que tuvo la oportunidad de grabar allí. La banda fue nombrada en 1996 The best Beatle Band in the World por la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool. Durante este año aniversario, The Beats utilizará la única colección que existe a nivel mundial de los instrumentos y amplificadores originales que utilizaban Los Beatles y para la ambientación de cada acto, además de cambiar los instrumentos según la época que se evoque, contarán con el vestuario completo que la banda inglesa utilizó entre 1962 y 1970.