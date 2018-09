Thalía y sus nuevas estrategias

#ThaliaChallenge!". Con este mensaje, la mexicana anunció su tema en Instagram. "Están ahí mis vida?, ¿me oyen?, ¿me escuchan?, ¿me sienten?". Esas preguntas fueron hecha por Thalía en un Facebook Live. Luego el video terminó siendo un clip que fue viralizado. Como reacción a eso miles de usuarios no dudaron en imitar a la artistas creando el ThaliaChallenge y la mexicana entonces lanzó de manera inesperada "Me oyen, me escuchan", en todas las plataformas de streaming.