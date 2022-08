Thalía: vida y obra de la mexicana que se consagró en la música y en la televisión

Gracias a que comenzó a grabar canciones en inglés, la mexicana logró cruzar varias fronteras.

Pero mientras triunfaba en los escenarios y en las pantallas, puertas adentro, su familia sufría serios problemas. La vida de Thalía se vio opacada por la muerte, crisis nerviosas, enfermedades y hasta el traumático secuestro de sus hermanas.

Sin embargo, la artista continuó creciendo y explorando todas las posibilidades a su alcance. Hoy, es una de la artistas latinoamericanas con más reconocimiento en el mundo y hasta tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Ariadna Thalía Sodi Miranda nació el 26 de agosto de 1971 en Ciudad de México. Es hija del científico, escritor y criminólogo mexicano Ernesto Sodi Pallares y de la empresaria mexicana Yolanda Miranda Mange. Es la menor de cinco hermanas: Laura Zapata, Federica, Gabriela y Ernestina Sodi.

Su nombre -Ariadna- fue elegido por su madre, quien se sintió atraída por la historia griega, pero durante su niñez fue apodada como "Yuya" o "Yuyita". Más tarde, tras comenzar su carrera profesional, se hizo conocida por su segundo nombre: Thalía.

De bebé, Thalía participó de un comercial, pero no fue hasta sus nueve años que empezó a obtener trabajos en el mundo del arte. Luego tomó clases de danza clásica y de piano en el Conservatorio Nacional de Música. También empezó a entrenarse en gimnasia artística, y de niña sus opciones para el futuro iban de ser gimnasta olímpica a estudiar biología o psicología.

En 1981, cuando tenía apenas nueve años, Thalía se incorporó como vocalista de un grupo infantil llamado Pac Man, que luego cambió su nombre Din-Din. Dentro de este conjunto, la cantante se presentó en fiestas y en eventos ocasionales. Además, grabó cuatro discos: "En acción", "Recordando el Rock and Roll", "Somos alguien muy especial" y "Pitubailando".

Din-Din se disolvió pero la niña continuó trabajando como solista. Se presentó a varios festivales musicales, y gracias a sus actuaciones consiguió la oportunidad de participar en el coro del musical "Vaselina", una versión infantil del exitoso musical del mismo nombre, interpretado por el grupo infantil "Timbiriche".

Pasó de bailar al fondo de la obra a interpretar el papel estelar de Sandy. Con esta obra llegó a presentarse unas 500 veces en total.

En 1987, llegó una gran oportunidad para su carrera: Thalía recibió una oferta para participar en la telenovela "Pobre señorita Limantour". Con esta producción, la artista debutó en la televisión, y lo hizo en un capítulo interpretando al personaje de "Diana".

Ese mismo año consiguió un papel importante en el elenco de la novela "Quinceañera", en donde participó como coprotagonista, con el personaje de Beatriz. Por su actuación en la tira, Thalía ganó el premio de Mejor actriz revelación de los Premios TVyNovelas de 1988.

Para la novela también grabó el tema principal junto a Timbiriche, y su trabajo con el grupo no terminó allí. Con Timbiriche Thalía grabó tres álbumes: "Timbiriche VII" (1987), el disco doble "Timbiriche VIII y IX" (1988) y "Los clásicos de Timbiriche" (1989).

En 1989 protagonizó la telenovela "Luz y sombra", donde asumió el rol de Alma, siendo a la vez su primer papel protagonista. Cuando terminaron las grabaciones, la artista viajó a Los Ángeles para continuar perfeccionándose en canto, actuación y baile.

Entre 1990 y 1993, la cantante se lanzó como solista. Comenzó su carrera musical con tres álbumes, uno por cada año. El primero de ellos fue "Thalía", cuyos sencillos promocionales como "Un pacto entre los dos" y "Saliva", generaron controversia por ser percibidos como provocativos.

En septiembre de 1991, se publicó su segundo álbum de estudio, "Mundo de cristal", en el que escribió algunas de las canciones que reflejan su situación sentimental en aquella época. El álbum consiguió altas ventas en México y recibió una certificación de doble disco de oro.

Finalmente, en octubre de 1992, Thalía lanzó su tercer álbum de estudio llamado "Love". La cantante no dejaba de provocar con sus canciones, hecho por el cual, con el lanzamiento de su tercer disco, comenzó a hablarse de ella como una sex symbol.

Con el lanzamiento de sus tres discos, Thalía decidió volver a la actuación y lo hizo nada más ni nada menos con otras tres producciones. Se trata de la Trilogía de las Marías, una serie de tres telenovelas cuyo título y nombre de la protagonista era María.

La primera de ellas fue "María Mercedes", novela por la cual Thalía obtuvo el premio TVyNovelas en la edición de 1993, como "Mejor actriz juvenil", el premio Heraldo como "Actriz revelación", un galardón Eres en la categoría de "Mejor actriz" y un premio Bravo como "Mejor actriz juvenil".

En 1994, Televisa estrenó "Marimar", la segunda parte de la trilogía, y al año siguiente, la serie concluyó con "María, la del barrio". En toda la saga, Thalía interpretó a una mujer de origen humilde llamada María.

Las tres producciones fueron un éxito total y llegaron a ser vistas por más mil millones de personas.

Dada la enorme repercusión que tuvieron estas producciones, la actriz empezó a hacerse conocida bajo el apodo de la "Reina de las telenovelas".

Sin embargo, durante las grabaciones de cada una de las novelas, Thalía también escribió y publicó su cuarto álbum de estudio, "En éxtasis", y el nivel de exceso de trabajo y presiones le terminó provocando una crisis nerviosa por la que tuvo que ser hospitalizada y por la cual casi abandona su carrera.

En los años siguientes, la artista lanzó dos discos más: el primero fue "Amor a la mexicana", publicado en 1997, y el segundo fue "Arrasando", lanzado en el 2000.

Ambos trabajos obtuvieron certificaciones en muchísimos países, consolidándose como una figura internacional. Jason Birchmeier escribió una reseña de "Arrasando" en la que afirmó que Thalía se consagró como "una superestrella completa".

Además, en aquél período también se lanzó como actriz de cine. Thalía incursionó en el séptimo arte con la película en inglés "Mambo Café", escrita y dirigida por el chileno Reuben González. El mismo director la describió como la versión latina de "Saturday Night Fever".

En 1999, regresó a la televisión con la novela "Rosalinda", en donde interpretó a la protagonista del mismo nombre. A pesar de haber sido una de las producciones más costosas de la cadena televisiva, también fue la más vendida al ser distribuida en 135 países.

Entre 2002 y 2003, la mexicana lanzó dos álbumes más bajo el nombre "Thalía", el mismo nombre que lleva su primera publicación de 1990. El tercero de esta saga con su nombre fue grabado en inglés.

En 2005, Thalía lanzó su noveno álbum de estudio al que llamó "El sexto sentido", pues sus letras recorren experiencias y emociones que la artista vivió de pequeña y a las que calificó como "paranormales". Tras publicar el disco, la cantante rompió su contrato con Televisa y anunció que ya no actuaría en telenovelas.

En cambio, dos años después de aquella decisión, la cantante anunció que había firmado un acuerdo con ABC Radio para producir un programa radial llamado Conexión Thalía Radio Show. El show conducido por la artista, se emitió cada sábado y en él se trabajaron notas informativas y entrevistas a otras celebridades latinas.

Durante los años en los que se transmitió el ciclo, y tras el lanzamiento de su décimo disco, "Lunada", Thalía reveló que padecía la enfermedad de Lyme, ocasionada por la picadura de una garrapata, mientras se ejercitaba en los alrededores de su hogar. A causa de esto, la cantante se tuvo que someter a un fuerte tratamiento de antibióticos gracias al cual se recuperó exitosamente.

En sus siguientes años, Thalía abarcó todos los formatos que pudo.

Grabó los álbumes "Primera fila: Thalía", "Habítame siempre", "Viva Kids Vol. I" (recopilación de sus trabajos infantiles), "Amore mio", "Latina", "Valiente" y "Viva Kids Vol. 2". Fue invitada en varios discos de otros colegas, realizó sencillos con varios colegas como Maluma, Natti Natasha y Mau y Ricky.

