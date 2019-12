Teresa Calandra estuvo con Moria Casán ayer a la tarde en "Incorrectas" de América TV y recordó cuando estuvo "muerta" durante más de un minuto.

El hecho, que ocurrió hace "quince o veinte años", hizo que ella fuera entrevistada por Victor Sueiro para que su historia estuviera en el libro de él.

"Tuve un síncope y estuve muerta durante más de un minuto. En ese momento compartía cuarto con mi marido, que me tuvo que hacer masaje cardíaco. Me desperté con ganas de vomitar, me sentía mal. De repente vi todo negro y pensé que era un desmayo", contó Calandra.

"Mi marido me hizo masajes cardíacos y respiración boca a boca durante un minuto. Yo vi todo. Me llamó Víctor Sueiro y estoy en su libro. Le conté que había volado, que me despegaba del cuerpo vestida de blanco y una persona me daba la mano", detalló.

"Mi marido me trajo de vuelta. Le dije: 'Yo volví, pero la próxima vez no me traigas', porque cuando estás ahí no querés volver, estas como en otra dimensión", finalizó.