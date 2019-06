Una pareja en crisis y su terapeuta son el eje de "Terapia amorosa", una comedia que intenta analizar desde el humor los conflictos que hacen que una relación soñada se transforme en una pesadilla. Los personajes están a cargo de Laura Cymer, Benjamín Vicuña y Fernán Mirás. El dúo masculino no sólo comparte el escenario sino también el set en la tira "Argentina, tierra de amor y venganza", el exitoso envío ambientado en la década del 30 en el que Mirás interpreta a un rufián siniestro. Mirás contó a Escenario cómo es esta obra que estrenaron en enero en Buenos Aires y con la cual iniciaron una gira que lo llevará a Chile y distintas provincias de Argentina y que mostrarán en Rosario el sábado, a las 21 y a las 23, en el teatro Fundación Astengo (Mitre 754).

—¿Qué te interesó de la obra?

—Es una obra que estuvimos haciendo desde enero en Buenos Aires con mucho éxito. Es una pareja que va a hacer terapia de pareja con un analista que es bastante poco convencional. Es una pareja a la que los une más el espanto que el amor. Están absolutamente en crisis, se la pasan batallando adelante del analista. Me interesó eso y que también es puesto en cuestión el analista y la pareja del analista. Ellos le toman medio por asalto el consultorio y empieza a jugarse qué tan correcta es la idea de pareja que tiene el analista. Me gustó el tema de la crisis de pareja llevada a tal extremo. Es una comedia y parece un matrimonio imposible, de esos que uno se pregunta cómo pueden vivir juntos estos dos.

—¿Por qué decís que los une más el espanto que el amor?

—Porque son una pareja extraña. Yo he conocido una pareja así. Somos todos testigos y no entendemos por qué tienen unas discusiones espantosas y después se van de la mano. He visto situaciones como la de estos dos que parece que necesitan un testigo para discutir. Es como si disfrutaran de eso.

—¿Te identificaste con alguno de los personajes?

—El analista es un personaje medio raro. No es que me identifique con él, pero sí me parece divertido que, sobre todos nosotros los argentinos que somo muy psicoanalizados, hay una zona en la que ellos lo bardean al analista. Y eso es muy desopilante, es un poco la venganza del paciente. Hay una zona en la cual ellos están pagando y lo cuestionan a él, a su modelo de pareja y eso me resulta muy graciosa.

—¿La fragilidad de los vínculos se acentuó con las redes y las aplicaciones?

—En principio me da la impresión que la existencia de este texto tiene que ver con la visión generacional de un modelo de pareja, el de la relación duradera, el matrimonio, son todas cosas que están muy puestas en cuestión por las nuevas generaciones. No se sabe cuál es la respuesta, pero me parece que de alguna manera eso hace a la existencia de la pieza sobre esa cuestión. De todas maneras está más apoyada en la comedia y me parece que lo que hace es extremar las situaciones. Ellos son como el paradigma de la pareja que se lleva mal, que uno nunca a visto en semejante extremo y a la vez pareciera que eso los une. Mi personaje es el tipo que aparentemente viene a poner orden y algo que pasa en la obra es que su modelo de pareja hace que esta pareja le resulte absolutamente insoportable. El analista padece mucho a esta pareja durante la sesión, ya no sabe qué hacer. También se revela un poco lo que le pasa a los analistas y no nos cuentan.

—Además de la gira que empezó en Chile, tenés dos tiras en el aire. ¿Cómo ves este momento laboral en el contexto de la actualidad?

—Es un momento muy intenso de trabajo en el cual uno no se puede quejar, pero también me pasa que me gusta mucho la obra y el personaje de la tira y eso lo hace más llevadero, dormís menos horas pero te gusta hacer eso.

—Vos estuviste en programas que marcaron una época en la televisión de aire, como "Vulnerables" o "Culpables". ¿La industria se está adaptando a los cambios y a las reglas de producción?

—Creo que sí, que de a poco. Antes se esperaba una semana para ver un capítulo. Yo hice la miniserie "Maradona, sueño bendito" y me parece que tengamos series nuestras también en ese formato. Y me parece interesante este momento porque a mí también como espectador me interesa poder elegir el momento en que veo algo. Y los medios nuestros se tienen que adaptar a eso porque si no la gente no lo ve. Igual es curioso cuánta gente lo mira al aire todavía. Uno no termina de saber cuánta gente lo ve y de qué manera.

—¿Hoy el rating no es un indicador del éxito?

——Es así porque no sabés por dónde lo están viendo. Pasa con películas de uno, yo hice una película que se estrenó, que le fue muy bien, y los productores tienen la cifra de cuánto está siendo pirateada. Es rarísimo. Parece que tuvieras éxito si te la piratean mucho. El productor me dijo que "El ciudadano ilustre" y "El peso de la ley" que es la mía, son las más pirateadas. Es muy raro, es un éxito (risas). Termina siendo la forma que encuentran para medir el éxito de un proyecto.

Samuel Trauman, un villano que se ganó un lugar en la televisión

Fernán Mirás interpreta a Samuel Trauman en “Argentina, tierra de amor y venganza”, un envío de eltrece que comparte con Benjamín Vicuña Eugenia Suárez. En el tira compone a un rufián que mantiene una traumática relación con el personaje de Raquel (Suárez). Según dijo Mirás, la “perversidad” del personaje le resultó interesante para investigar como actor. “Me da mucha alegría lo que está pasando con la tira porque era una apuesta muy cara para lo que es habitual en la tele y que esté funcionando tan bien me da tranquilidad. Lo sentíamos antes de empezar a grabar, había mucha inversión en reproducir la época, y pensamos, bueno que vaya bien esto porque si no vamos a tener problemas. Es una doble satisfacción saber que funciona, que la gente la eligió y me resulta muy atractivo hacer ese personaje. Hay algo de la mente perversa en términos psicoanalíticos que me resulta muy interesante para entenderla como actor”, indicó. Sobre la competencia que suponen las plataformas de contenidos on line, dijo que facilita el acceso del público. “De todas maneras es curioso que mucha gente ve la tira en los horarios y los días que quiere en la página del canal. A veces no lo ve al aire y lo ve ecuando quieren. El camino es el mismo, pero ese modo de verlo facilita un poco las cosas”.