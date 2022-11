Tenso cruce entre Alex Caniggia y L-Gante: qué se dijeron el influencer y el cumbiero

Hace unos días, Alex Caniggia fue al cruce con L-Gante por sus gustos musicales. Durante un viaje en taxi, el influencer grabó la canción de fondo, "I’m too sexy" del dúo Right Said Fred, y escribió: "Qué temón man, esto sí es música. Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap ¿o no? Aguanten los 80 y los 90″, sentenció el joven. Luego añadió: "Qué L-Gante, ni nada de esa música de hoy en día pedorra".