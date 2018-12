Tenso cruce al aire entre Esmeralda Mitre y Andy Kusnetzoff

Esmeralda Mitre y Andy Kusnetzoff vivieron un momento de tensión al aire el sábado en "Podemos Hablar", Telefe.

Fue en una de las secciones del programa cuando el conductor le recordó aquella polémica que estuvo envuelta la actriz sobre el número de víctimas del Holocausto.





Ante la consulta planteada por el conductor, Mitre contestó un tanto incómoda: "Sí reconozco fue fue poco feliz y hay temas en este país que no se pueden tocar. Yo ya pedí disculpas, no podemos seguir eternamente con este tema, sino es como que me están crucificando por algo que no hice, que fue discriminar a la comunidad judía. No lo hice, así que hasta este segundo llego con este tema. Ya pedí perdón, listo".

Una vez consumada su respuesta, la actriz se retiró del centro del estudio y le dejó el lugar a otro de los invitados.

"Yo me crié con toda la comunidad judía, los respeto como a todas las religiones. Hay que terminar de preguntarme de esto. No dije nada en contra de los judíos", añadió.