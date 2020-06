Tensión, engaño y misterio entre Miami y La Habana

Después de proyectarse el año pasado en los Festivales de Cine de Venecia y San Sebastián, finalmente llegó a Netflix "La red avispa", la última y ambiciosa película del director francés Olivier Assayas ("Personal Shopper", "Clouds of Sils María"). El filme, que no pudo pasar por las salas debido a la pandemia del coronavirus, está basado en un famoso caso real y además cuenta con un súper elenco internacional. Los protagonistas son Penélope Cruz y el venezolano Edgar Ramírez ("Carlos"), y están secundados por Gael García Bernal, Leonardo Sbaraglia y Ana de Armas.

Inspirado en el libro "Los últimos soldados de la Guerra Fría", del periodista brasileño Fernando Morais, Assayas cuenta la historia de Los Cinco: un grupo de oficiales de inteligencia cubanos que fueron arrestados en Estados Unidos en 1998 y fueron condenados por espionaje y otras actividades ilegales.

La película nos lleva a La Habana, Cuba, a principios de la década del 90. René González (Edgar Ramírez) es un piloto cubano que deja atrás a su esposa (Penélope Cruz) y su hija en un país comunista para huir a los Estados Unidos y comenzar una nueva vida de libertad. Pero René no es el advenedizo luchador que aparenta ante los medios.

En Miami, René une fuerzas con un grupo de exiliados cubanos al sur de Florida conocido como "La red avispa", liderado por el agente encubierto Manuel Viramontez, alias Gerardo Hernández (Gael García Bernal). Así se convierte en parte de un grupo de espías a favor de Fidel Castro, cuya tarea es observar e infiltrarse en organizaciones cubano-americanas terroristas que intentan atentar contra la isla.

"Se trata de un relato fascinante, con fuertes personajes, que todo director quisiera tener a su alcance", dijo Assayas. "Por eso investigué y traté de construir de una manera simple la narración de tales sucesos, sin dejar de abordar cuestiones históricas imprescindibles", subrayó.

El cineasta francés, que también es conocido por la premiada miniserie "Carlos" (2010), consideró un hito en su filmografía la realización de "La red avispa". "Fue un reto para nosotros llevar el texto a un guión cinematográfico, porque al ser escrito por un periodista estaba cargado de hechos y datos, sin una narrativa fácil de convertir en imágenes. No obstante lo intenté porque la historia es apasionante. Es un caso muy famoso en Cuba y Florida, pero desconocido por la mayoría de los habitantes del resto del mundo", aseguró.

La producción y la filmación de "La red avispa" resultó compleja. Según contó Assayas, se trataba de una película muy cara pero "no teníamos el dinero suficiente para rodarla". "Exprimimos todo lo que teníamos hasta un extremo loquísimo. Cada día surgían nuevos problemas, así que fue muy difícil hacerla. Fue duro física y logísticamente hablando", explicó. De todas maneras, también fue un desafío de lo más estimulante, "porque rodamos una película en Cuba, y este tipo de filme realmente no se había hecho antes", dijo el director. "Mezclamos un equipo cubano con unos cuantos directores de arte franceses. Estábamos abordando la historia moderna en Cuba, algo que los cineastas cubanos nunca dejan hacer a los cineastas extranjeros, así que fue toda una aventura", afirmó.

En principio, Assayas pensaba utilizar actores cubanos para los papeles principales, porque ellos conocen mejor que nadie la historia de Los Cinco. Sin embargo, siendo una película cara y con una gran producción, "tuve que acudir a actores con experiencia en este tipo de filmes", explicó. "Elegí a populares estrellas latinas que trabajaron muy duro en aprender el acento cubano, y lo lograron a la perfección, porque se trata de una película en español", remarcó.

El proyecto original del realizador galo era rodar el filme enteramente en locaciones cubanas, y en parte lo logró. "El plan siempre fue filmar en Cuba, porque no es fácil hallar los paisajes de esta isla en otro lugar, ni recrearlos. No obstante, viajamos a Santo Domingo (República Dominicana), Puerto Rico, Uruguay y también grabamos en Islas Canarias", relató. "Filmar en Cuba fue genial, y la mejor parte fue el personal. Encontré profesionales eficientes que se mezclaron muy bien con el equipo francés que me acompañaba", enfatizó.

Las relaciones entre Cuba y EEUU siempre han sido tensas, y en ese sentido Assayas insistió en su interés en contar la historia "desde la verdad". "Pienso que las relaciones entre Cuba y EEUU han sido difíciles por más de 60 años, y han estado llenas de barreras que han complejizado la vida de los cubanos, como el bloqueo. Pero la Historia no debe ser vista en términos de quién está en lo correcto o quién se equivoca, sino hay que contarla desde la verdad y con mucha precisión", dijo.

El juicio a Los Cinco resultó muy controvertido. Dos de los oficiales de inteligencia volvieron a Cuba luego de cumplir sus condenas. René González fue puesto en libertad el 7 de octubre de 2011, habiendo cumplido 13 años de su sentencia. Los tres restantes regresaron a La Habana gracias a un indulto del presidente Barack Obama, en medio del histórico restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el 17 de diciembre de 2014.