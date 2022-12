Tensión por dos posibles embarazos en la casa de Gran Hermano

https://twitter.com/adrianabravist6/status/1599329331163303936 #GranHermano Coti y Cone hablan de si estará embarazada.Tuvo un pequeño sangrado y ella teme sea de implantación. pic.twitter.com/bsWmvViDZK — @adrianabravista (@adrianabravist6) December 4, 2022

Por otra parte, Daniela Celis está viviendo un apasionado romance con Thiago Medina, que no está siendo bien visto por sus compañeros. Pero como si eso fuera poco, la joven oriunda de Moreno reveló que no se cuidaron. "Imaginate si terminás saliendo embarazada de acá. ¿Te pediste la pastilla del día después?", le planteó Romina Uhrig. A lo que respondió, visiblemente avergonzada: "No me la dieron. Y no la pedí tampoco".

https://twitter.com/elmauro1/status/1599410189161013249 Estoy pensando que si dejamos a D4n13la un mes más en la casa quizá logremos ver en vivo el momento “no me vino” y el momento “creo que me embarazó un pelotudo” y qué sé yo decime un momento mejor que ese hasta ahora — Mauro (@elmauro1) December 4, 2022

Lo cierto es que los cuidados necesarios para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual se instalaron hace rato en los debates de Gran Hermano, a raíz de los primeros encuentros entre Juliana "Tini "Díaz y Maxi Giudici, quien se negó a usar preservativo alegando que es alérgico al látex.

Y luego de su salida de la casa, la joven santafesina contó que si bien ella toma pastillas anticonceptivas, no utilizaban ningún otro método por la alergia del cordobés. "Total, antes de entrar a la casa se hizo los estudios necesarios para descartar cualquier tipo de enfermedad y yo confío", argumentó.

Por su parte, Santiago Del Moro se encargó de aclarar que la producción le provee preservativos a los participantes, ya que la idea es que ninguno ponga en riesgo su salud. Y ante las actitudes de los "hermanitos", parte del público de las redes sociales propone que tengan una charla sobre el tema o una clase de Educación Sexual Integral para que tomen conciencia de sus errores y den el ejemplo a los televidentes. Sobre todo, a un gran grupo de adolescentes que sigue el programa con fanatismo.