"Domingo", escribió Eugenia La China Suárez en su cuenta de Instagram junto con una foto de ella en bikini en la que deja ver su pancita de aproximadamente unos seis meses de embarazo, junto con uno de sus perritos.

La imagen consiguió en menos de un día más de 150 mil "Me gusta", pero también algunos comentarios negativos que criticaron a la novia de Banjamín Vicuña por lucir sin problema sus estrías.





Embed Domingo ✨ Una publicación compartida por China Suarez (@sangrejaponesa) el 5 de Nov de 2017 a la(s) 12:15 PST







Ante esos comentarios, Eugenia respondió: "Tengo estrías desde que tengo 15 años, pero no me molestan en lo más mínimo. No es por el embarazo".