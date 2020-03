"Tengo cáncer de intestino", reveló el actor Federico Bal

"Me encontraron un tumor en mi intestino, lo cual se llevó a analizar, se hizo una biopsia de eso", confesó el actor y director teatral Federico Bal, quien adelantó que se someterá a un tratamiento para combatir la enfermedad.

El actor y director teatral Fede Bal sacudió al mundo del espectáculo con un anuncio inesperado sobre su salud, algo que también sumió en una profunda tristeza a su madre, Carmen Barbieri.

"Hoy que ya tengo un panorama, un camino que recorrer, quiero contarles algunas cosas. Hace pocos días me hice un estudio. Me encontraron diez pólipos y me los extrajeron. Me encontraron un tumor en mi intestino, lo cual se llevó a analizar, se hizo una biopsia de eso", confesó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Es una palabra fuerte, son palabras que me estoy haciendo amigo en estos últimos días. Soy joven, tengo 30 años, pero cada vez hay más casos en gente joven, me dijo el doctor", agregó en la publicación en la que se lo ve sentado frente a la cámara.