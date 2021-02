Temas de Christina Aguilera y Laura Pausini, entre los preseleccionados a los premios Oscar

Las nominaciones para los Oscar recién se conocerán el 15 de marzo, ya que este año la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood postergó por la pandemia la ceremonia, que recién será el 25 ede abril.

Janelle Monáe - 'Turntables' (All In: The Fight for Democracy)

“Turntables” es una canción inédita firmada por Janelle Monáe y que se estrenó como anuncio del documental “All In: The Fight For Democracy”, una película dirigida por Liz Garbus (responsable de una larga lista de documentales y del filme “Chicas perdidas”) y producida por Lisa Cortés para Amazon Studios. El documental cuenta con la presencia de la política y abogada Stacy Abrams.

Janelle Monáe - Turntables [Emotion Picture]

El documental lleva al espectador a través de la historia pasada y actual del activismo en contra de la supresión del voto. O dicho en otras palabras: de las barreras que existen para que las personas no puedan votar pese a que se trata de algo básico y esencial como ciudadanos en los Estados Unidos.

Mary J. Blige - 'See What You've Done' (Belly of the Beast)

Mary J. Blige lanzó la poderosa "See What You've Done" para el documental "Belly of the Beast". Coescrita por Blige, Nova Wav y DJ Camper, la canción abre con cálidos acordes de piano. “What's goin'on”, Canta Blige. “When I gotta fight for a right that is rightfully mine?/What’s goin’ on.”

See What You've Done (From The Film Belly Of The Beast)

Dirigida por Erika Cohn, Belly of the Beast se centra en Kelli Dillon, una sobreviviente de la violencia doméstica y estatal y especialista en la intervención comunitaria. Es una abogada que descubre la esterilización de mujeres en las cárceles de California y se involucra en una batalla contra el Departamento de Correcciones.

Sacha Baron Cohen y Warren G. Hardings - 'Wuhan Flu' (Borat 2)

“Borat 2” fue un asunto familiar para Sacha y Erran Baron Cohen. Hermano mayor del comediante Sacha, Erran es un compositor y trompetista que creó la partitura musical para la secuela de la comedia de Amazon Prime Video. Ser el compositor de "Borat 2" también significó para Erran contribuir con la letra de la música de la película: "Wuhan Flu", interpretada por Sacha disfrazado en una marcha de extrema derecha en Washington.

'Wuhan Flu Song' SACHA BARON COHEN, WARREN G. HARDINGS | Borat 2 (2020) Official Movie Soundtrack

Han pasado 14 años desde que el “periodista” de Kazajstán Borat Sagdiyev realizó su infame gira por los Estados Unidos de la era de George W. Bush, como se capturó en la superproducción de comedia de 2006: "Borat! Aprendizajes culturales de América" en beneficio de la gloriosa nación de Kazajstán.

Rachel McAdams y Will Ferrell - 'Husavik' (Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga)

La actriz Rachael McAdams es parte del dúo islandés Fire Saga. Su personaje, Sigrit Ericksdottir, tiene una forma de cantar que recuerda mucho a Björk, con silbidos y sonidos muy peculiares. Pero, ante la pregunta de si es McAdams la que canta por lograr ganar el festival de Eurovisión, la respuesta es sí pero con alguna ayuda de la edición.

Husavik - My Home Town (Official Video) | Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

El actor Will Ferrell le había contado a la revista Variety su sueño de hacer una película basada en el Festival de la Canción de Eurovisión, que logró materializar en la película ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’, co-protagonizada con Rachel MacAdams. Y en la que dan vida a una pareja que hace todo lo posible por convertirse en estrellas de música pop.

John Legend - 'Never Break' (Giving Voice: Voces afroamericanas en Broadway)

Con la voz dolorida y visiblemente compungido, John Legend comenzaba a cantar apasionadamente frente al piano. Estrenaba "Never Break" en los Premios Billboard quedará grabada para siempre en la retina de los espectadores. No solo por cómo brillo él y el talento que demostró sobre el escenario, sino porque estaba dedicada a su esposa luego de una semana de la muerte de su bebé.

John Legend - Never Break (Official Audio)

"Givin Voice" es una película sobre la competición anual de monólogos August Wilson, donde miles de estudiantes de instituto tratan de ganar para poder actuar en Broadway.

Forest Whitaker y Anika Noni Rose - 'Make It Work Again' ("La navidad mágica de los Jangle")

El número, titulado "Make It Work Again", trata de la posible reunión del fabricante de juguetes Jeronicus Jangle ( Forest Whitaker ) con su hija Jessica ( Anika Noni Rose ), de la que hace mucho tiempo se separó . Al mismo tiempo, Jeronicus trabaja para reparar el robot Buddy 3000, un juguete que Jessica concibió cuando aún era una niña.

“Make It Work Again” | Forest Whitaker & Anika Noni Rose | JINGLE JANGLE | Netflix

Los dos cantan para hacer que funcione de nuevo, tanto el juguete como su relación, mientras Jeronicus trabaja y Jessica hace un viaje. Mientras tanto, toda la ciudad de Cobbleton cierra sus puertas para pasar la noche, terminando su "trabajo" con esplendor coreografiado antes de comenzar a cantar y bailar gloriosas.

H.E.R. - 'Fight For You' (Judas and the Black Messiah)

H.E.R. ha compartido su nueva canción "Fight for You", una pista de la banda sonora de la próxima película Judas and the Black Messiah. Incluso antes de su lanzamiento hoy, "Fight for You" fue nominada el miércoles al Globo de Oro a la Mejor Canción Original.

H.E.R. - Fight For You (From the Original Motion Picture "Judas and the Black Messiah" ...

La película se centra en los eventos que llevaron a la muerte a punta de pistola en 1969 del miembro de Pantera Negra Fred Hampton, y "Fight for You" está impregnada del sonido funk-soul de esa época con letras inspiradas en la lucha de Hampton por la justicia social y racial.

Laura Pausini - 'Io sì (Seen)' (La vida por delante)

“IO SÌ (Seen)”, una canción original de la película “The Life Ahead” (“La vida por delante”), protagonizada por Sofía Loren y dirigida por Edoardo Ponti. La canción es la primera colaboración de la ganadora del Grammy Laura Pausini y Diane Warren, se trata del primer single de la cantante después de obtener su Latin Grammy en noviembre de 2018 por su álbum “Hazte Sentir”.

Laura Pausini - Io sì (Seen) [From The Life Ahead (La vita davanti a sé)] (Official Video)

"La vida por delante" trata de una sobreviviente del Holocausto que cuida niños en su casa accede a refugiar a un resentido niño de la calle que le robó, y forman un impensable lazo de amistad.

Emile Mosseri, Han Ye-ri - 'Rain Song' (Minari)

El galardonado compositor Emile Mosseri, conocido por su música en "The Last Black Man in San Francisco" y "Kajillionaire" (que contó con su colaboración con Angel Olson), compuso la banda sonora de la aclamada película Minari.

Emile Mosseri, Han Ye-ri - Rain Song | Minari (Original Motion Picture Soundtrack)

La música es un cuerpo musical emocionalmente evocador que realza la narración íntima de la película. Es una pieza inquietantemente hermosa y conmovedora con la voz de la actriz Yeri Han, quien protagoniza la película como Monica.

Jesse Lawrence feat. Amy Cissé - 'Show Me Your Soul' (Mr. Soul!)

Jesse Lawrence junto a la colaboración de Amy Cissé interpretan la banda sonora del documental "Mr. Soul!".Este cuenta la historia de SOUL!, un programa de variedades dedicado a la experiencia afroamericana, y de Ellis Haizlip, el productor cuya amplia visión ayudó a definirla.

Jesse Lawrence feat. Ami Cissé - Show Me Your Soul

Inmediatamente después del Movimiento por los Derechos Civiles, de 1968 a 1973, Haizlip, negro, orgulloso y gay, mostró la música, la poesía, las ideas y las personas que estaban desafiando a un establecimiento totalmente blanco y redefiniendo lo que significaba ser negro.

Christina Aguilera - 'Loyal Brave True' (Mulán)

Aguilera también interpretó una versión en español de la canción del Live Action de "Mulán", bajo el titulo de "El Mejor Guerrero". El videoclip fue dirigido por Niki Caro, directora de la película y la canción fue compuesta por Jamie Hartman, Harry Gregson-Williams, Rosi Golan y Billy Crabtree.

Christina Aguilera - Loyal Brave True (From "Mulan"/Official Video)

La película de "Mulán" que fue un éxito en su lanzamiento en 1998. Luego Disney tomó la decisión de recrearla al modo Live Action y el estreno fue por la plataforma Disney+, pero según los fans y los críticos la película no resultó ser lo mismo que aquella de fines de los 90.

Charlie Puth - 'Free' (El magnífico Iván)

"Free", escrita por la reina de las canciones de cine y la once veces nominada al Oscar, Diane Warren, pero interpretada por Puth. La misma será parte de "El Magnífico Iván", que llegó a Disney + en agosto.

Charlie Puth - Free (Official Lyric Video)

"El Magnífico Iván" cuenta la historia de Iván, un gorila de 180 kilos, que vive en una jaula dentro de un centro comercial junto con un elefante envejecido y un perro callejero, y no recuerda su vida en la naturaleza. Cuando llega un elefante bebé, el protagonista se ve impulsado a cambiar su vida y de la los demás animales.

Leslie Odom Jr. - 'Speak Now...' (One Night In Miami)

Leslie Odom Jr. apareció en Jimmy Kimmel Live para interpretar por primera vez en vivo "Speak Now", el tema de la película "One Night in Miami", en la que interpreta a Sam Cooke .

Leslie Odom Jr. - Speak Now (Official Lyric Video)

"One Night in Miami", el debut como directora de la actriz Regina King, se basa en la obra de teatro homónima de Kemp Powers (Powers también adaptó el guion) y representa un encuentro entre Sam Cooke, Malcolm X, Muhammad Ali y Jim Brown en el Hampton House en Miami en febrero de 1964.

Abraham Marder - 'Green' (Sound of Metal)

Abraham Marder es el intérprete de la canción principal de la película de Amazon Prime Video, y además es el director. Marder ya dio muestras de su talento en el guion de Cruce de caminos (Derek Cianfrance, 2012). Fue por entonces cuando empezó a desarrollar la idea de Sound of Metal.

green by Abraham Marder, from 'Sound of Metal' (2020) - end credits

Es una historia de superación dentro y fuera de la pantalla. Ahmed, rapero además del actor de la película, tuvo que aprender a tocar la batería durante tres meses para una escena de apenas cinco minutos.

Celeste - 'Hear My Voice' (El juicio de los 7 de Chicago)

′′Hear My Voice′′ una canción escrita para la película "El Juicio de los 7 de Chicago" dirigida por Aaron Sorkin. La música fue compuesta y escrita por la misma cantante (Celeste) y Daniel Pemberton.

Hear My Voice (Official Video) | From The Trial of the Chicago 7 on Netflix October 16

El film sigue al grupo conocido como los Chicago Seven, un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam, acusados de conspiración para cruzar fronteras estatales para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago.