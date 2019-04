Taylor Swift regresó con un nuevo single de pop optimista y colorido

Taylor Swift, la princesa del pop de este siglo, está de regreso. La cantante norteamericana acaba de editar su nuevo single, "Me!", un corte de pop celebratorio. El tema vino acompañado por un video con una paleta de colores renovada, más cercana a una fiesta de cumpleaños multicolor que a la oscuridad de su última etapa, materializada en su sexto y exitoso álbum "Reputation". Tanto la canción como su videoclip se estrenaron tras una cuenta regresiva de 13 días y múltiples pistas en las redes sociales de la artista. El tema cuenta además con la colaboración del vocalista Brendon Urie, el líder de la banda Panic At The Disco.

La canción, producida por Joel Little (Lorde, Khalid) y Swift, supone un cambio dramático de estilo. Si el contenido visual de "Look What You Made Me Do" —su anterior sencillo, lanzado en agosto de 2017— era en gran parte en blanco y negro y recurría frecuentemente a la imagen de la serpiente, ahora reaparece la serpiente, pero de ella emanan mariposas que revolotean por la pantalla. También se advierten guiños a musicales como "Mary Poppins" o "Cantando bajo la lluvia".

Con "Me!", la superestrella y compositora de 29 años entierra toda relación con sus raíces country, que ya había cortado con su sexto álbum de estudio, y se acerca de nuevo al colorido de su quinto trabajo, "1989". La crítica estadounidense la ha definido como "una especie de explosión de purpurina, corazones, arcoiris, gatos y unicornios", en la que tanto Taylor Swift como Brendon Urie le aseguran a sus parejas (tema recurrente en su carrera) que no encontrarán a nadie como ellos, que los quiera de la misma manera.

En unas breves declaraciones para la cadena televisiva ABC, Taylor Swift explicó que "Me!" es "una canción sobre abrazar tu individualidad y realmente celebrarla y poseerla", y prosiguió: "Con una canción pop tenemos la posibilidad de que una melodía se quede en la cabeza de la gente. Sólo quiero que los haga sentir mejor con ellos mismos".

La cantante cuenta con diez premios Grammy en su haber. Hasta 2015 había vendido más de 50 millones de álbumes y 150 millones de descargas digitales de sus singles, convirtiéndola en una de las artistas con mayores ventas discográficas del mundo.