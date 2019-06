La última canción de Taylor Swift, "You Need To Calm Down", que formará parte de su séptimo álbum, tiene un nuevo objetivo: los homofóbicos. En el tema se dirige a todos aquellos que atacan a la comunidad LGBT. "You Need To Calm Down" ("Necesitás calmarte") es el segundo sencillo del disco "Lover", que será lanzado el 23 de agosto.