Tauro se aleja de Rial y se acerca a Fantino

La periodista Marcela Tauro no quiere volver a ser panelista en Intrusos debido a sus diferencias con el conductor Jorge Rial, y América le propuso sumarse al equipo periodístico que lidera Alejandro Fantino, quien sale al aire a continuación del programa chimentero con Fantino a la Tarde.

Las autoridades del canal hicieron gestiones para tratar de que Tauro, una figura emblemática de Intrusos, se reconciliara con Rial para así volver al programa en el que trabajaba desde 2003, pero la iniciativa no prosperó y de esta manera su destino será junto a Fantino, según contó Angel de Brito en Los Angeles de la Mañana.

El conductor de El Trece confió que Tauro se negó a volver a trabajar con Rial por sentirse maltratada al aire en ocasión de una entrevista en vivo a un empleado de la clínica de Rubén Mühlberger, y ante la imposibilidad de incorporarse al programa Informados de Todo de Guillermo Andino debido a que se superpone con la labor radial que la periodista desarrolla a la mañana, América le dio la opción de sumarse a Fantino a la Tarde.

Claro que allí Tauro, si acepta, tendrá que sortear la divergencia que mantiene con Luis Ventura, quien acompaña a Fantino en su programa.

Tauro y Ventura se distanciaron hace seis años luego de que el presidente de Aptra se vio forzado a dejar Intrusos por la polémica que se generó por su relación sentimental con Fabiana Liuzzi, con quien tuvo un hijo extramatrimonial.

El propio Ventura fue consultado sobre su vínculo con Tauro, y si bien admitió su desencanto por una actitud que tuvo la ex compañera con él cuando se fue del programa, aclaró: “Mi cuenta con ella, la escuché por boca de ella, no me la contó nadie. Algo que me dolió mucho, pero bueno, yo, hasta que escuché de boca de ella lo que dijo, no lo creía, porque al teléfono descompuesto no le doy bola. Ya está, las heridas están cicatrizadas. En algún momento se va a dar cuenta de que se equivocó”, sostuvo.

Así las cosas, Tauro se sumaría al ciclo de Alejandro Fantino desde el próximo lunes si es que acepta la propuesta de los directivos de la emisora.