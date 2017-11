Tarja Turunen actúa hoy en El Círculo

La finlandesa Tarja Turunen vuelve a Rosario esta noche a las 21.30, en el marco de su gira "Shadow shows 2017". Pionera del género sinfónico, metálico y gótico, la cantante que alcanzó la fama

con la banda Nightwish presentará en el Teatro El Círculo (Laprida y Mendoza) sus dos nuevos discos de heavy-rock "The Brightest Void" y "The Shadow Self",