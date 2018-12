Tarantino se casó con la modelo israelí Daniella Pick

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino y la artista y modelo israelí Daniella Pick contrajeron matrimonio en Los Angeles.

El director de "Pulp Fiction", de 55 años, se casó con la modelo en una ceremonia íntima, a la que asistieron decenas de estrellas de la industria, informó ayer la revista People. La pareja se conoció en 2009 durante la campaña de promoción del filme "Bastardos sin gloria" y se comprometió en junio de 2017, un año después de comenzar su relación sentimental.

Pick, de 35 años, de nacionalidad israelí, ha estado celebrando desde el último fin de semana, según su Instagram, donde compartió varias imágenes de su despedida de soltera.

"Gracias por todo el amor", escribió la modelo en ese momento en la cuenta de su red social. "Estamos muy emocionados y felices de celebrar nuestro compromiso. Gracias por tus amables deseos. Nos sentimos verdaderamente bendecidos".

Para el cineasta estadounidense, que acaba de terminar el rodaje de "Once Upon a Time in Hollywood", protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell y Dakota Fanning, se trata de su primer matrimonio.

Al referirse a su próxima película, Tarantino explicó que "es una historia que tiene lugar en Los Angeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie".

"Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de westerns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt)", había adelantado en marzo pasado. "Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa... Sharon Tate".

Tate, esposa del director Roman Polanski, fue una de las nueve personas que murieron a manos de Charles Manson y la secta "La Familia", cuyos crímenes conmocionaron a EEUU.