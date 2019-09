tarantino, la chica selfie y la indignación

Escena uno: Sábado a la noche. El cine está casi lleno. Mucho público para ver la última de Tarantino, "Había una vez en Hollywood". Yo estoy feliz. Es la segunda vez que voy a ver la película. Y la película es maravillosa. Me río con algunas escenas, me emociono con otras. La historia dura tres horas, pero jamás me aburro. Encuentro detalles y referencias que no capté en la primera. Tarantino mezcla personajes ficticios (la genial dupla que interpretan DiCaprio y Brad Pitt) con personajes reales que fueron notorios en los años 60: Sharon Tate, Roman Polanski y el infame Charles Manson y su secta de asesinos. Es ficción, no es un documental, por lo cual el director no se detiene a explicar la "historia real", ni sus causas y consecuencias. Punto. La película termina. El final es perfecto, inesperado y conmovedor. Pero las metáforas que encierra no se entienden ni se disfrutan si la historia real no se conoce. La gente comenta poco cuando se prenden las luces. El clima en general es de frialdad (o desconcierto).

Escena dos: Después de la función voy al baño. Está lleno de mujeres que fueron a ver la película. Un grupo de chicas se está sacando una selfie. Y una aporta el comentario para subir la foto a Instagram: "Te resumo así la peli: no entendí nada". Jajaja. Se escuchan las risas. Otra chica pasa diciendo: "Yo vine por DiCaprio. Ya me habían dicho que la película era aburrida". Y otra le contesta: "Sí, qué embole".

Escena tres: La felicidad post-película se me transformó en indignación (el cinéfilo es muy de indignarse, hay que admitirlo). Me pregunto: ¿Es tan difícil googlear dos palabras para saber de qué van algunos personajes? Los millennials que están conectados a internet las 24 horas, ¿no tienen tiempo de leer en Wikipedia quiénes fueron Charles Manson o Sharon Tate? ¿Es mejor estar orgulloso de tu "no entender" por las redes? Yo creo que no. Creo que se perdieron una gran película. Aunque, claro, las películas no son importantes para todos.