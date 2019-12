Tarantino, con ganas de "Kill Bill"

El director y guionista estadounidense Quentin Tarantino confirmó que tiene entre sus proyectos la producción de una continuación de la saga de acción "Kill Bill". En una entrevista radial, el realizador de "Había una vez en Hollywood", su más reciente película y gran candidata a numerosos reconocimientos en la temporada de premios que finalizará el 9 de febrero con los Oscar, admitió que ya tiene "una idea" de cómo seguir la historia de "La Novia" que encarnaba Uma Thurman.

"De hecho cené con Uma Thurman, estábamos en un restaurante japonés genial. Sí que tengo una idea de lo que haría con «Kill Bill Vol. 3». De eso se trataba, de definir el concepto. Saber lo que le sucedió a La Novia y qué quiero explorar. Porque no quiero inventar una aventura disparatada; ella no se lo merece. La novia ha luchado mucho y duro. Ahora tengo una idea que podría ser interesante, aunque no la haría de momento", reveló Tarantino en la entrevista que repercutió en numerosos medios especializados.

Sin embargo, la que podría ser su última película -ya que Tarantino siempre dijo que haría diez, y con "Había una vez..." van nueve- deberá esperar.□ "Serían al menos tres años a partir de ahora para que algo así ocurra", explicó el realizador, ya que antes de encarar la realización de un nuevo filme llevará adelante una obra de teatro y una serie de TV de cinco episodios que ya tiene escritos.