"Tango con perfume de mujer" se presenta hoy en Lavardén

La banda Rock con Perfume de Mujer homenajea al 2x4 con el show "Tango con perfume de mujer" que se presenta hoy, a las 21.30, en el teatro de la Plataforma Lavardén, Sarmiento y Mendoza. El grupo liderado por Lorena Bogado recorrerá tangos de todas las épocas, con un repaso del rol de la mujer en la composición, interpretación y en las letras del siglo XX a la actualidad. El recital incluye tributos a Tita Merello, Susana Rinaldi, María Graña y un bloque especial dedicado a Eladia Blázquez.

En las voces estarán Lorena Bogado, Laura Cicerone, Mirna Manassero, Adriana Coyle, Gena Garay, Dorana Riccardo, Alejandra Merello, Adriana Coyle e invitados especiales. En la dirección musical está Julián Circechia (guitarra), junto a Luciano Duri (piano), Rubén Grivarelo (bajo) y Lucía (bandoneón).

Sobre el rol de la mujer en el tango, Bogado reflexionó: "El tango fue cómplice de esa usurpación patriarcal, esa apropiación por parte del hombre en un punto. La mujer en el tango estaba considerada como inferior al hombre, como también pasó en el rock y sigue pasando en la actualidad. Las mujeres que homenajeamos hoy marcaron una huella, dieron pasos tímidamente cuando las condiciones no les eran favorables y el aspecto social y cultural les jugaba en contra".

La cantante también consideró que las mujeres que forman Rock con Perfume de Mujer ahora pueden ser la voz de las que en su momento no pudieron expresarse abiertamente. "Estamos en un momento en que las mujeres nos sacamos la máscara y si somos sentenciadas por decir algo nos hacemos cargo. Ahora a la mujer que canta de manera profesional se la llama artista. Creo que estamos en el camino en que las mujeres seamos reconocidas y valoradas por lo que cada una hace, aporta y lucha. Debemos ser la voz para que no exista más esa sociedad que hubo hace un tiempo no muy lejano, que era una sociedad chata", afirmó.