Tamara Bella admitió un "impasse" con Matías Alé

Hace un mes y medio, Matías Alé y Tamara Bella confirmaban que estaban iniciando una relación amorosa. El actor y la modelo no tardaron en mostrarse juntos públicamente, hasta fueron juntos al programa de Susana Giménez, además de dedicarse mensajes románticos en las redes.

Pero en la jornada del miércoles, el periodista Lío Pecoraro sorprendió a todos al anunciar en "Informadísimos" que la pareja se había distanciado.

Se distanciaron #MatiasAlé y #TamaraBella. La culpa es mía dice Matías lo hablé con ella pero hoy no estamos juntos.





Luego, en diálogo con Alé, el actor señaló: "Estamos transitando un impasse. Cada uno está concentrado con sus tiempos. Es divina Tami, es un sol, buena madre, linda y muy compañera. Pero no puedo mentir. Estamos transitando un impasse y veremos cómo se soluciona o se lleva adelante", contó.

En tanto Bella indicó a Primiciasya.com: "No es que nos separamos, la realidad es pusimos un freno, un frenito porque como él se va hacer temporada afuera, él se va a Mendoza y yo me voy a otro lado, es como que decidimos poner un frenito y ver cómo continua el año que viene para no hacernos mal. La distancia es difícil".

Y por último aclaró: "No es una separación con peleas y terceros en discordia. A él lo quiero muchísimo, es un sol y lo voy a tener en mi vida para siempre y él también a mí porque nos queremos mucho. Pero a veces cuando uno se quiere tanto hay que poner un freno cuando hay que poner y si hay amor retomar después".