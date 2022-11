Tamara Báez se lanza como cantante: "Para las chicas enamoradas"

El video muestra a los dos ensayando un fragmento de la canción, por lo que sirve de adelanto de lo que será el debut de Tamara Báez como cantante. "Cuánto te quiero, cuánto te amo. No existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado", es la estrofa que eligieron cantar para dar la gran noticia.

Hace unos días, Tamara había hecho una publicación en la que mostraba un paquete de fideos y escribió: "¿La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz, la obra social, etc.? Una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora". Luego subió una foto a sus historias en donde comentó "¿Va un temita? De mí para todas las luchonas", y apuntó contra la frase de la última canción de L-Gante que dice "Acá tenemos todo, menos drama" y dijo "Acá tenemos todo, menos la cuota alimentaria".