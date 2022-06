Tamara Báez posteó una foto de L-Gante sin tatuajes en la cara: "Colorados estábamos"

L-Gante se convirtió en un éxito instantáneo. En 2020 lanzó “L-Gante RKT”, en colaboración de Papu DJ, y el video logró más de 300 millones de reproducciones en YouTube. De ahí en adelante su carrera fue siempre en ascenso, no solo cosechó nuevos éxitos, como el “Abecedario”, grabó con Tini Stoessel, sino que se convirtió en una estrella mediática.

Y fue su novia, Tamara Báez, mamá de Jamaica, la hija de L-Gante, se animó y contó parte de la historia del cantante. Lo hizo en un intercambio con sus seguidores en Instagram, y pese a su buena voluntad, no fue muy precisa. No fue capaz siquiera de contar cuánto hace y cómo se conocieron, al menos no la fecha exacta del comienzo de su noviazgo.

Cuando se lo preguntaron confesó que no sabe la fecha del aniversario de su noviazgo y añadió: “8, 9 años. Ni sabemos la fecha de aniversario, imaginate”. Más allá del olvido, Tamara sorprendió al compartir fotos inéditas del cantante, de los tiempos en la que todavía no se había hecho los tatuajes que luce en su rostro.

tamara-baez-filtro-una-foto-de-l-gante-sin-tatuajes-en-la-cara-1371434.jpg

En la foto ambos tienen el mismo color de pelo: “Colorados estábamos en ese tiempo, cortecito en la ceja”, comentó la joven, que es muy activa en las redes sociales, donde si tiene que enfrentar a los haters lo hace. Y no es que esté en pie de guerra, solo que no se deja amedrentar con los comentarios cargados de odio.

Tamara Báez no le teme a los haters

Así fue como, días atrás, le contestó a una joven que comentó una foto suya. “¿Posta la mujer de L-Gante tiene los dientes así?”. Tamara le replicó irónica: “Hablemos de Belu, che, que parece que es perfecta jajaja”. Y agregó: “Sí, tengo los dientes así y estoy en tratamiento para ponerme brackets, y los muestro porque no me incomoda”.

“Yo me arreglo los dientes, pero vos ya no tenés arreglo haciendo esto así, para que todos lo compartan y quieran reírse de mí”, siguió filosa y, para no dejar que el asunto quedar solo como una pelea entre mujeres, reflexionó: “¡Hay que ser más piola entre mujeres! Todos los días están tratando de tirarme abajo con cosas así”.

tamara-baez-filtro-una-foto-de-l-gante-sin-tatuajes-en-la-cara-1371435.jpg

Después aclaró: “El escuadrón de Tami al ataque”, en relación al apoyo de sus seguidores, quienes no solo salieron en su defensa sino que denunciaron a su contrincante. Tamara le puso paños fríos a la polémica al confirmar que el comentario no estaba más. “Ya la borró, ay mis chicas... tranquilas, espero que se dé cuenta de que teniendo una hija no tiene que hacer estas cosas”, concluyó.

La hija de Tamara Báez y L-Gante cumplió 9 meses

Jamaica, la hija de Tamara Báez y L-Gante cumplió ayer 9 meses de vida, y como es costumbre de la pareja, lo celebraron y compartieron con sus seguidores algunas de las fotos de ese día.

Jamaica se la pasa pegada Tamara Báez, así lo hizo ver ella en una de sus historias. En ellas, la novia de L-Gante aseguró que la bebé está muy apegada a ella y no se le separa de su lado. "Mi hija no me suelta ni para grabar un video", agregó en su posteo con una foto de las dos frente al espejo.