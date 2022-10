Tamara Báez fue a la verdulería y chicaneó a L-Gante: "Aviso que es con mi plata"

La ex del cantnte de cumbia se grabó haciendo compras y lo posteó en Instagran. Para evitar a los haters, lanzó una frase picante

Tamara Báez fue a la verdulería y aprovechó la salida para recordar a su ex L-Gante.

La guerra mediática y judicial entre L-Gante y Tamara Báez no da cuartel . Tras la ruptura de la pareja, a diario se suman quejas, amenazas, demandas y escándalos que alimentan al planeta mediático al tiempo que dinamitan el vínculo que alguna vez fue amoroso y del que hoy solo quedan cenizas.

En medio de las escaramuzas está Jamaica , la hija del cantante de cumbia y su ex novia, que asiste impávida, acaso sin entender a ciencia cierta que pasa con sus padres, a las peleas que se multiplican en los programas de chimentos y las redes sociales y que finamente se dirimirán en la Justicia .

El último capítulo del culebrón lo protagonizó Tamara, quien contó un aspecto cotidiano de su vida, uno que no es distinto al del resto de los mortales que no tienen la suerte o la desgracia de que cada pequeña cosa que hagan quede bajo los reflectores, y aprovechó para chicanear al su ex.

Lo hizo adelantándose a la posibilidad de que, como ya le ha sucedido antes, el posteo el salga por por la culata. Le pasó cuando pagó una hamburguesa doble $ 14.000 y le llovieron las críticas de los haters en la redes sociales, comentarios que, conociendo el fervor de los fans de L-Gante, bien podrían ser pagos.

¿Qué le cuestionaron? Que usaba el dinero de su hija, en alusión a la cuota alimentaria que le paga L-Gante. Esta vez se atajó. Se grabó en el sector de verdulería de un supermercado, para agradecerle a los empleados su buena disposición, y aclaró: “Hice la compra con mi plata. Aviso, por las dudas”.

Entretanto, el abogado de Tamara, Juan Pablo Merlo, avanza para que el músico le haga entrega de una suma millonaria a su ex mujer, que lo acompañó durante ocho años. Según el propio letrado explicó, fue ella la primera que aportó para que el músico avanzara en su carrera y tuviera el éxito que disfruta en la actualidad.

Merlo aseguró que la joven postergó su vida por el cantante y que por esa razón exige participar de sus millonarios bienes. En cuanto a las pruebas de ese aporte inicial, el letrado fue contundente: “En General Rodríguez todos saben que ella lo acompañaba en todo momento, no hacen falta recibos porque Tamara se lo dio porque confiaba en su pareja”.