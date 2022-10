Tamara Báez desmintió de plano que L-Gante le pase un millón de pesos por semana

La ex del cantante de cumbia 420 aseguró que el dinero que recibe para la manutención de Jamaica, la hija de la pareja, es mucho menos de lo que él dice

Después de varias idas y venidas, el nacimiento de Jamaica , el 13 de septiembre de 2021, trajo felicidad a la familia, pero la paz duró poco, la agitada vida del exitoso cantante de cumbia provocó una crisis tras otra y la ruptura terminó siendo el final que nadie quería, pero que no resultó extraño. De ahí en más, los cruces entre L-Gante y su ex se sucedieron un y otra vez, en una escalada fatal .

En el medio, L-Gante se sumó a la troupe de Marcelo Tinelli y rápidamente se convirtió en uno de los "niños mimados" del conductor de "Canta conmigo ahora". Tanto fue así que compartieron juntos el piso del programa y también posteos en TikTok, en los que el músico le enseñaba, no sin esfuerzo, los pasos de baile de moda al animador televisivo. Todo sea por surfear la ola del éxito tanto tiempo como sea posible.

image.png

“Algunos por farandulear hacen cualquier cosa y se olvidan de lo importante, del respeto. De lo principal: la familia", fue la dura réplica que posteó Tamara Baéz en las redes sociales. Su abogado, Juan Pablo Merlo, fue más allá: "L-Gante le está pasando $50 mil pesos por mes. Hoy ella está manteniendo a su hija por lo que él le está pasando. La mamá le da de comer, le paga la obra social, le compra la ropa, le festeja el cumpleaños.

Y acusó al artista de ejercer "violencia económica" contra su ex. La réplica no se hizo esperar. La hizo el representante legal de L-Gante, Alejandro Cipolla, quien señaló: "Una persona que vive en un barrio privado, en una casa que paga $298 mil por mes, más $300 mil por mes, un auto de 20 mil dólares, más gastos de ella que tenemos acreditados por un millón de pesos, decir que hay violencia económica es una vergüenza y es reírse en la cara de toda la sociedad".

image.png

L-Gante sumó su voz a la disputa. "Yo le daba un millón de pesos por semana, es más, la plata me la guardaba ella", afirmó tajante. Tamara Báez le respondió en serie de historias de Instagram en las que dijo: "Lloran por pagar un millón por mes y ustedes creen de verdad que me daba un millón por semana... Da... ¿Todo tengo que salir a aclarar? Qué mal están", y sentenció: "Tampoco es un millón el 20 o 30% de su sueldo, gente. No digo nada más del tema...".

Este lunes se filtraron una serie de chats que revelan lo mal que se llevaba la pareja antes inclusive de tomar la decisión de separarse. El intercambio de mensajes después de que se viralizara un video en el que se ve a L-Gante saliendo acompañado de un hotel alojamiento. El cruce es fuerte, no se escatiman agravios y, en vista a cómo viene la cosa, va a tener consecuencias judiciales. Solo hay que esperar para que se sume a la causa.