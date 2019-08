Susana ya debería abandonar la televisión

Cuesta entender por qué motivo Susana sigue haciendo televisión. Sí, claro, cobra fortunas por hacerlo, fortuna que no necesita, pero bueh. También es cierto que es, digamos, un emblema de la pantalla chica. Todo bien. Pero lo que muchos toman como una cosa risueña en sus entrevistas es, por lo menos, una falta de respeto al televidente y a la figura invitada. No sólo porque tira por la borda lo que cualquier estudiante de periodismo aprendió en la facultad y en carreras terciarias, que es que no se puede hacer una entrevista sin tener un cuestionario previo, conocer a fondo la carrera del entrevistado y sus proyectos a futuro, sino porque el chiste de la conductora despistada que creyó que los dinosaurios estaban vivos ya fue. Antes garpaba el yeite de la Susana diva, que cuanto más se equivoca más auténtica es y toda esa pavada. Pero lo que pasó el domingo pasado con la entrevista a Jimena Barón es catastrófico. La actriz debutó con "El faro", a los 9 años, con un personaje entrañable en la imperdible película de Eduardo Mignogna, allá por 1998, y desde allí no paró de trabajar. Hizo más de una decena de ficciones de El Trece y Telefe, entre las cuales están "Gasoleros", "Son amores", "Los Roldán" y "Casi ángeles" a lo largo de dos décadas destacándose por su expresividad, calidad y calidez en sus interpretaciones. ¿Para qué? Para que Susana, muy suelta de cuerpo, le pregunte por su debut en "Grande pá", un error garrafal. ¿Falló la producción del ciclo de Telefe? No, porque tampoco fallaron cuando fue lo de los dinosaurios. Es cierto que Jimena Barón hoy tiene cierta popularidad por su incursión, demasiado poco feliz, en la música, de la mano de su hit "La tonta" y de su segundo disco, mucho menos feliz, "La cobra". Pero Jimena Barón la pasó pésimo al aire y la gente que vio esa charla de sofá, más allá del rebote mediático y en las redes, tampoco la pasó bárbaro con el error. En el programa de hoy, entre otros invitados, estará Soledad. Es muy posible que Su le pregunte qué sintió cuando hizo coros en el disco de Mercedes Sosa "Serenata para la tierra de uno", de 1979. Quizá diga: "Ah, no, cierto que naciste en el 80, mala mía".