Susana vivió un momento incómodo con el nieto de Monzón

Susana Giménez vivió una noche incómoda ayer en su programa de Telefé. Fue en el living, donde tuvo como invitado especial a Agustín Monzón, el nieto de Carlos Monzón, el campeón mundial de boxeo con quien la diva de los teléfonos mantuvo una fogosa relación romántica durante el rodaje de la película "La Mary".

El joven la sorprendió al sacar un papel con un largo cuestionario para Susana. "No vine para que me cuentes, sino para sacarme todas las dudas. Así que me hice un listado por acá", le explicó, y comenzó un largo interrogatorio en el que puso a la conductora del programa contra la espada y la pared.

"Mi mamá me contó que la única vez que Carlos se fue de casa fue para estar con vos", arrancó Agustín y, sin dudar, Susana ensayó una explicación sobre lo que sucedió: "Sí, no quiero opinar sobre el caso, pero hicimos una película que fue icónica por suerte (por La Mary). Una película que está metida en…".

"Carlos era muy carismático, especial. Le tenías que gustar mucho para que fuera simpático. El único problema que tuvo es el alcohol"

"¿Qué te surgió la primera vez que lo tuviste cara a cara? ¿Cómo fue ese encuentro?", le disparó Agustín y Susana, sin ocultar su nerviosismo, respondió: "¡Pero vos me preguntás cada cosa! ¡Ay, Dios mío!".

"Carlos era un poco, no sé cómo explicarlo… Era como mujeriego. Y yo no lo conocía, o sea que nos encontramos en un cocktail que hizo la producción de La Mary para que nos conociéramos. Entonces nos presentaron y dije: 'Hola, ¿qué tal, cómo te va?'. Y me dio un beso en la boca", siguió la diva.

Y relató: "Yo estaba con mi novio y le dije: 'Oíme, ¿viste que me dio un beso en la boca?' 'Bueno dejalo, es el campeón del mundo', me respondió. Pero, ¿por qué me tiene que dar un beso en la boca? Me había enojado, pero después se me pasó porque empezó la película y cada cual estaba en su papel. Además empezamos a jugar mucho al truco con todo el equipo, con los cámaras, con los de luces. Yo hacía de compañera de él y ganábamos siempre. Ahí nos empezamos a hacer amigos"

"Con respecto a la película, ¿es cierto el mito de que después de escena…?", preguntó incisivo Agustín, y Susana replicó: "No, no es cierto. Todo el mundo lo cree, pero no es cierto. Alguien, en broma, debe haber dicho que el director decía 'corte' y no cortaban. Pero no, es mentira. como tantas cosas en la vida…".

"Carlos era muy carismático, especial. Le tenías que gustar mucho para que fuera simpático. El único problema que tuvo Carlos es el alcohol, el único problema, el que lo llevó al desastre total", siguió.

Finalmente, el joven preguntó: "¿Te hubiera gustado tener hijos con Carlos?". Y Susana exclamó: "¡A este chico lo mato yo ahora! No, mi amor. La verdad que no. Ya tenía muchos hijos él y yo estaba en pleno auge de mi carrera: era todo en bikini, era una revista y no podía (quedar embarazada)".