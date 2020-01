Susana Giménez rompió el silencio en las últimas horas con un contundente comunicado tras sus declaraciones acerca de la pobreza que habían causado polémica y la tuvieron en el centro de la escena mediática por días.

"En los últimos días gran cantidad de medios han polemizado y tergiversado incansablemente mis dichos", comentó la diva en sus redes. "Mi comentario no quiso ser irrespetuoso o despectivo, opté por guardar silencio. «La gente me conoce», pensé, «no hace falta que aclare nada». Pero pasan los días y veo que siguen y siguen y siguen, entonces me parece que vale responder", destacó. Giménez expresó que siempre hizo públicas sus impresiones sobre política, economía y corrupción y dijo tener "derecho a opinar como cualquier ciudadano", enfatizó, y aclaró que ama a su país y le "duele tremendamente el hambre y la pobreza".

"Que dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Hay que enseñarle a la gente por ejemplo del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero", dijo la diva en Punta del Este a principios de mes.