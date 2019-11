Susana realizará una donación para el hermano de Caramelito Carrizo

La animadora infantil Cecilia "Caramelito" Carrizo estuvo el sábado a la noche en el programa de Mirtha Legrand donde relató la lucha que está atravesando su hermano Martín Carrizo de 47 años quién necesita juntar 6 millones de pesos para viajar a Estados Unidos para realizar un tratamiento contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Al finalizar el programa la producción recibió un llamado especial ya que Susana Giménez se comunicó para hacer una donación para el baterista.

"Ayer mientras Caramelito Carrizo contaba en nuestro programa la enfermedad que sufre su hermano, la señora Susana Giménez se comunicó con nosotros para donar los pasajes a Estados Unidos para que pueda continuar con el tratamiento", contó Mirtha Legrand, en el inicio de su programa dominical.

Embed “El CBU para los que quieran sumarse a colaborar es 0340010408006242734006, Banco Patagonia”, dijo Cecilia Carrizo @cecicaramelito en #LaNocheDeML. pic.twitter.com/L1Lx6OoqG8 — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) November 17, 2019

La conductora de los almuerzos contó que ella también ayudará al músico, e informó que la campaña iniciada en su programa dio un gran resultado en la búsqueda del dinero que se necesita: "La producción de este programa también colaborará con Martín Carrizo. Cómo colabora la gente. ¡Impresionante! Empezaron a llamar y a llamar..."

La semana pasada Caramelito hizo una convocatoria pública desde su cuenta de Instagram, donde dio a conocer que hace cuatro años a su hermano le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y pidió la ayuda de "60 mil amigos o amigas" que puedan "donar 100 pesos cada uno" con el objetivo que Martín pueda viajar a Estados Unidos a "continuar este recorrido de sanación". Junto con el pedido, la conductora agregó una foto de ellos, junto con la leyenda "de arriba nos están cuidando" y los datos bancarios de la cuenta que recibe las donaciones.

Embed

Caramelito contó que apenas le diagnosticaron la enfermedad, su hermano continuó trabajando como si nada sucediera. "Lo escuchó pero no lo oyó", dijo la exanimadora infantil. Pero con el tiempo los síntomas fueron empeorando y el músico "tiró la toalla". Pero recibió el llamado de una persona que le aseguró que habían encontrado un tratamiento en Miami que lograba revertir los síntomas por completo.

"El viernes Martín me dijo ‘me quiero ir (a Miami)’, y yo le dije ‘bueno, vamos'. Y nos preguntamos cómo… Es muy difícil. No tenemos la manera de pagar ni solventar nada de lo que tenemos que hacer para llegar a Ezeiza. Entonces le dije que hace 25 años que soy la cara de la hermana de Martín Carrizo. Voy por la calle y me gritan ‘aguante Carrizo’, ‘aguante Animal’, ‘besos a Martín’. Y hace cuatro años que me gritan ‘fuerza Carrizo’, ‘este abrazo es para él’, ‘queremos que se cure’. Entonces le dije a Martín: 'Hay mucha gente que te quiere y que te conoce. ¿Quéres que pidamos ayuda?’ Me dijo que sí. ‘Querés que lo hagamos en el ámbito privado?’ Me dijo que no. ‘¿Estás seguro?’, le pregunté. Me dijo que sí’", sostuvo Cecilia.

“Agarré el teléfono y lo llamé a Juan Carr. Martín escribió una carta con todo lo que tenía para decirle a la gente, por lo cual él se acercaba a pedirles una mano. Para mí es muy feo y muy difícil pedir plata cuando hay salud y vida de por medio. Y Juan me dijo: ‘¿Sabés la cifra que necesitás? Sacale dos ceros y esa es la cantidad de amigos y amigas que pueden ayudarte con cien pesos’", relató Caramelito.

Y finalizó: "Si la medicación estuviese acá, claramente todas las personas que padecen esta enfermedad podrían al menos tener la posibilidad de elegirlo, pero no lo tenemos", señaló muy emocionada por el difícil momento que les toca transitar.