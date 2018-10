Susana publicó una selfie que mostró su rostro a cara lavada

Susana Giménez causó furor en las redes sociales tras sufrir nuevamente un percance con su teléfono celular. Sin querer, la diva publicó una selfie a casa lavada, sin maquillaje, mientras estaba recostada en su cama.

La foto fue subida a las historias de su cuenta de Instagram y, si bien Susana la borró rápidamente, sus seguidores llegaron a sacarle una captura y la imagen se viralizó.

Esta no es la primera vez que "La Su" tiene problemas con su celular. En junio fue protagonista de un escándalo luego de hacer una transmisión en vivo en Instagram hablando sobre Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand y la entrega de los Martín Fierro.

"Tinelli no es querido", le comentaba un hombre a la conductora, mientras ella asentía: "No, no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. Yo tenía 41″.

Por este diálogo, la diva tuvo que aclarar qué había sucedido y reconoció su torpeza con las redes sociales y los celulares: "¡No quiero tocar más el teléfono! Soy peligrosa. Es una porquería. Después me di cuenta de que había apretado lo que dice vivo... Y bueno. Es un horror. Fui yo la que lo apreté. El arquitecto me estaba preguntando porque no sabe. Qué sé yo... ¡Un horror!", dijo en ese entonces.