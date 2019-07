Susana: "Macri recibió un país con las arcas absolutamente vacías"

A horas de su regreso a la televisión, por la pantalla de Telefé, Susana Giménez aseguró que "hay muchas cosas hechas que son fabulosas" por la gestión que encabeza el presidente Mauricio Macri, y recordó que Cristina Fernández le dejó "un país con las arcas absolutamente vacías".

Para su vuelta a la televisión, Susana ya grabó un sketch donde juega a ser candidata a presidenta. Pero aseguró que el show estará muy lejos de la política. "Habrá tantos programas políticos que yo quiero hacer otra cosa", sostuvo.

Sin embargo, no dejó de opinar de la marcha del país a nivel político. "Dicen los entendidos que todo lo que se hizo está muy bien. Hay muchas cosas hechas que son fabulosas", manifestó, y añadió que "Macri encontró un país con las arcas absolutamente vacías, pero, en el inicio de su gestión no dijo todo lo que tenía que haber dicho. Una vez se lo pregunté y me respondió: «No puedo amargar a la gente, decirle que estamos en quiebra total, y asustar a los inversores»".

>> Leer más: Susana Giménez: "Veo comerciantes que aumentan los precios antes que la inflación"

En diálogo con La Nación, la diva de los teléfonos añadió que "la gente que piensa bien tiene que saber que es un momento de acomodamiento. Pero no tenemos espíritu de colaboración, somos un poco egoístas, cada cual hace la suya".

Susana también se refirió a Eva Duarte. "Miraba las fotos de esa mujer tan divina, llena de rubíes, que creía que era una estrella de cine. Me gustaba. Con el tiempo, fui creciendo y conociendo más la historia", indicó, y sostuvo que "ella hizo muchas cosas positivas que aún existen, como los hospitales, las colonias de vacaciones, el voto femenino".

>> Leer más: "Me da vergüenza, se afanaron todo", dijo Susana sobre el kirchnerismo

"Creo que ella tenía tanto o más carisma que Perón. Era una dupla imbatible", aseveró, para concluir: "Nunca fui peronista, pero evitista sí".