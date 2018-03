Susana le pidió perdón en vivo a Laurita Fernández

La conductora pidió la palabra vía teléfono en la mesa de Chiquita y le pidió perdón a Laurita: "Me salió eso y te pido disculpas", expresó Su.

"El otro día se armó un conventillo con lo que dije. Me estaban volviendo loca, bajé del auto con Jean Paul (Gaultier) y todos se me tiraron encima para preguntarme cosas a mí y a él lo ignoraban. Me preguntaban sobre Sandro, sobre La China Suárez, sobre si estaba enojada con Griselda Siciliani... Y uno me preguntó por Laurita".

Y continuó: "Y yo dije '¿quién es Laurita Fernández?' Obviamente sé quien es Laurita, pero no sé porque me salió decir eso. No fue nada peyorativo".

"Estoy feliz que hagas Sugar. Sé que bailás excelente y vas a hacer un éxito bárbaro. Tenés que hacerle caso al director (Arturo Puig), que la conoce de memoria. Te deseo toda la suerte del mundo y obviamente te voy a ir a ver", siguió, dirigiéndose a la novia de Federico Bal.

Susana prometió ir a verla al teatro, aunque no para el debut programado para el 4 de abril, porque se irá de viaje junto a Marley a Nueva York. "Vuelvo el 12 de abril y te voy a ir a ver. Vas a estar fabulosa. No me queda la menor duda", prometió.

Susana respondió acerca del pedido de un consejo para el debut: "Siempre muy simpática, relajada, sonreí mucho y pensá que esto lo hizo Marilyn Monroe (1926-1962), lo hice yo y también Griselda. Entonces más o menos tenés idea de lo que hay que hacer. Estoy segura que va a ser un éxito".