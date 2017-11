Anoche, Susana Giménez recibió en su programa a Silvia Süller y habló por primera vez del tratamiento que se realizó con Giselle Rímolo, quien el miércoles fue detenida y trasladada a una clínica por problemas psiquiátricos.

La "falsa médica" está condenada a 9 años de prisión por ejercicio ilegal de la medicina y estafa. La ex de Silvio Soldán atendió a varios clientes famosos, entre los que se encontraba Susana.

Por primera vez, la conductora de Telefe habló de su experiencia: "Me dio unas pastillas para adelgazar. Yo nunca las tomé. Un día me miré al espejo y dije: 'Estoy hecha una vaca'. Me la tomé, llegué al canal y me agarró un dolor de cabeza que casi me muero. Vino el médico y tenía 20 de presión".

"Tuve un mini derrame. Se me explotó una venita en el cerebro por la presión. Me internaron una semana", indicó Susana.

"Era puro veneno lo que daba Rímolo. A Tití Fernández (otro de los pacientes famosos) un médico le dijo que si tardaba un día más en ir se moría", acotó Silvia.