Susana Giménez respondió a las críticas que recibió en Tucumán: "Mi vestuarista es kirchnerista"

Al llegar a Buenos Aires, Susana fue abordada por un móvil de "LAM", el ciclo conducido por Ángel De Brito, y allí respondió y aseguró que no tiene problemas con nadie. "No se puede mezclar la política con el arte, no tiene nada que ver", comentó y agregó: "Yo no soy peronista, pero amo a Evita. Soy Evitista".

https://twitter.com/Vivitorresa07/status/1592148458458300416 LOS TUCUMANOS DECIMOS: "NO QUEREMOS A SUSANA GIMENEZ EN TUCUMAN". CANCELEN ESA VISITA AL FESTIVAL POPULAR DEL NORTE: "LULES CANTA A LA PATRIA" ELLA DIJO Q NOS QUEDEMOS EN EL NORTE A CRIAR GALLINAS Y SE FUE A VIVIR A PUNTA DEL ESTE P/ NO PAGAR IMPUESTOS ACÁ. RT POR FAVOR. — viviana torres alfaro (@Vivitorresa07) November 14, 2022

https://twitter.com/Nokomaaca/status/1591074742408282116 Tucumán. Repudian visita de Susana Giménez pic.twitter.com/xLPVrsLs8E — NokomaAca (@Nokomaaca) November 11, 2022

Susana expresó su contento con el evento, al cual describió como tan "agradable y divino" que ni siquiera se tomó el tiempo de leer el comunicado. Pero durante la nota, Susana dijo que no tiene problemas con nadie: "Mi vestuarista, que la adoro, es kirchnerista, viajamos por el mundo juntas y nunca discutimos por nada. Eso es con lo que hay que terminar, si no, sigue la grieta".