Susana Giménez dijo que le gustaría que "el pueblo se levante y diga basta" La actriz hizo polémicas declaraciones al referirse a la situación del país. "Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. ¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada?", dijo 5 de mayo 2022 · 17:39hs

Hacía mucho tiempo que la conductora de televisión Susana Giménez no formulaba declaraciones a la prensa, pero en víspera de su regreso al teatro con la obra Piel de Judas, accedió a una entrevista telefónica con Baby Etchecopar, durante la que expresó sin inhibiciones su pensamiento y que nuevamente provocará reacciones y polémica. "No puede ser lo que pasa en el país, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga basta, eso me gustaría porque no puedo ver a la gente así”, expresó indignada.

“A mí lo que más me duele es la inseguridad. ¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer”, amplió Susana Giménez con marcado tono de indignación.

La diva de la televisión argentina monologó en torno a la realidad socioeconómica que vive el país y amplió su punto de vista: “Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo. Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen enjoy, qué lindo auto. No existe esa cosa de envidia en otro lado, yo creo que es un poco europeo, no sé si viene de Italia o de España, que eran un poco así. Y ahora está superado mil por mil de lo que era. Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es Argentina. No lo toleran”, expresó. Giménez, instalada en Uruguay desde la pandemia, comentó lo que sucede cuando habla con sus vecinos y amigos. “Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando le contás cómo está. Te dicen: 'ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo'. Es increíble pero es así”, concluyó. La actriz volverá este año al teatro para reponer la obra Piel de Judas con la producción de Gustavo Yankelevich, pieza que fue un extraordinario éxito de 2015 en el teatro Lola Membrives de la ciudad de Buenos Aires, donde una multitud se agolpaba en la puerta para ver a Susana Giménez. Claro que en esta ocasión Susana Giménez y Yankelevich lo harán en Uruguay, en el Enjoy de Punta del Este, y si bien aún no está definida la fecha exacta se estima que debutarían en la última de junio próximo y la mantendrían en escena hasta septiembre, con funciones de viernes a domingos.