Susana Giménez arrasó con el rating en su regreso a la TV

El regreso de Susana Giménez a su clásico programa, tras un 2018 donde únicamente encabezó tres especiales, logró el domingo a la noche la mayor audiencia televisiva de ese día, con un rating que Kantar Ibope Media estimó en 18,6 puntos. La diva ganó holgadamente el rating dominguero encabezando un podio que completaron "El precio justo" (Telefe), con 12,4 puntos, y "PPT" (El Trece), el programa de Jorge Lanata, con 9,8.

El ciclo emblema de Telefe —que ostenta 31 años de historia y desde 1992 habita la pantalla de las pelotitas— se desarrolló en el marco de una renovada escenografía, en un nuevo estudio montado especialmente para la diva en un edificio de Viacom en el barrio de Martínez. Allí la actriz y animadora apeló al menú que los televidentes esperan de ella y encabezó un show que incluyó un sketch de apertura con famosos (entre ellos Ricardo Montaner, Lizy Tagliani, Juan Minujín, Paula Chaves, Soledad Pastorutti, Jorgelina Aruzzi, Marta Minujín, Luis Novaresio, Roberto Funes Ugarte y Patricio Giménez).

Después protagonizó junto a Flavio Mendoza un show musical con la música del clásico de Enrique Santos Discépolo "Cambalache". De inmediato ingresó en el estudio con un espectacular vestido negro y dorado. La platea la recibió con una efusiva ovación, que la diva de los teléfonos agradeció visiblemente emocionada. "Me da vergüenza. Me parece que me tengo que ir porque cada vez que falto un año me reciben así. Tengo que hacer un año sí un año no, para que me extrañen y me reciban así. Yo también los extraño mucho, de verdad", contó Susana al abrir el programa y confesó: "Me quedé un poco afónica de los nervios. Aunque les parezca mentira, mis amigos me preguntan si estoy nerviosa y yo digo: «Sí, un poquito»", reveló la rubia, y siguió con su relato: "«¿Cómo vas a estar nerviosa?», me dicen. Sí, te juro. Uno está nervioso todavía", admitió.

"Pequeños gigantes"

Del programa participaron también Tini Stoessel y Pablo Lescano, como jurados del certamen de talento infantil "Pequeños gigantes". Del jurado también formó parte Santiago del Moro, conductor del exitoso ciclo "Quién quiere ser millonario".

El momento más emotivo de la noche la tuvo como protagonista a Luisana Lopilato, quien estuvo acompañada por sus padres y sus dos hermanos. "Llegué hace tres días al país. Vine para filmar la precuela de «Perdida», mientras Mike (su esposo) está de gira. Siempre que puedo lo acompaño en los conciertos, pero ahora tuve que venir por mis compromisos acá", contó la actriz. "Mi familia es mi sostén. Mi mamá, mi papá... Yo tengo mucha fe, creo mucho en Dios, los tengo a ellos detrás de mis decisiones. La familia de Mike también", agregó, en referencia al cantante canadiense Michael Bublé.

Para el final del envío, quedaba la frutilla del postre: Tini Stoessel ofreció un show en el que cantó sus éxitos "Quiero volver" y "22", que fueron coronados por efusivos aplausos del público.

Todo indica que Sanz y su mujer se separaron

Alejandro Sanz y su mujer, Raquel Perera, han publicado un mensaje en sus cuentas de Instagram en el que sugieren que su relación se terminó. "Decidimos amarnos para siempre y así será. Lo eterno tiene la complejidad y la ventaja de transformar las maneras de amarse en otras direcciones, sin destruir el cariño, la lealtad y la responsabilidad conjunta sobre nuestros hijos", se lee en el mensaje, que acompaña a una imagen de la pareja y los dos hijos de ambos. "El mundo cambia, nosotros también. Gracias por respetarlo", cierran el mensaje el cantante y su pareja. Perera acudió sin acompañante a la boda del futbolista Sergio Ramos y Pilar Rubio, el pasado junio. Según testigos, ella ya no convivía entonces con el músico. Sanz se casó con su asistente personal y madre de dos de sus cuatro hijos en 2012.