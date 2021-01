Susana cumplió 77 años y lo celebró con unas fotos en malla

María Susana Giménez Aubert nació en Buenos Aires en 1944 y se convirtió en una reconocida modelo publicitaria gracias a un spot de un jabón. En los años 70 moldeó su perfil de vedette, hizo teatro y cine. En 1974 Daniel Tinayre la dirigió en “La Mary” junto al boxeador Carlos Monzón, del que sería su pareja al igual que luego con el actor Ricardo Darín, el polista Huberto Roviralta y el empresario Corcho Rodríguez.

En los años 80 fue compañera de marquesina de los actores cómicos como Alberto Olmedo y Jorge Porcel, e hizo una dupla inefable con la vedette Moria Casán. Al final de la década se destacó en las comedias musicales “Sugar” y “La mujer del año”.

susanaauditorio01.jpg Susana Giménez, junto a Arturo Puig, se presentó con la comedia musical "La mujer del año" en el Auditorio Fundación Astengo en 1985. Archivo Diario La Capital

La diva de los teléfonos

En 1987 comenzó en ATC el programa de televisión “Hola Susana” que la llevaría a los primeros puestos de los ratings, como “la diva de los teléfonos”, con el que seguiría hasta el año 2019. Su producción se convertiría, con otros nombres, en la punta de lanza del canal Telefé.

Los medios la reflejaron también en sus relaciones con Monzón y Roviralta, y en los escándalos de la compra de un Mercedes Benz con licencia especial para discapacitados y la causa por el 0-600 de su programa que no habría girado el dinero correspondiente a obras de beneficencia. Hoy su figura sigue siendo una de las convocantes del espectáculo.

Divertida y en malla

susanagimenez03.jpg Instagram/gimenezsuok

Rápidamente se viralizaron hoy en las redes sociales unas fotos que la diva hizo en su casa mostrándose en traje de baño enterizo negro con un hombro al descubierto. Divertida, la diva comentó: “Un poco de make up, un buen traje de baño, antejos, sombrero... Rita (su perra) casi no me reconoce. Para la próxima prometo sumar la peluquería”.

susanagimenez02.jpg Instagram/gimenezsuok

No faltaron quienes adularon a la estrella en las redes sociales mientras que otros pusieron de manifiesto, con cierta malicia, la utilización de las herramientas de retoque de fotografías al que Susana habría echado mano con poca medida.