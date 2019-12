“Hay una sorpresa para vos. Tenés que pedir que entren”, le indicó un colaborador a Susana Giménez este domingo en su último programa del 2019. Minutos antes, la diva había despedido a La Abuela, el personaje interpretado por Antonio Gasalla, que regresó al programa después de un año.

Asombrada por la situación, ya que lo que estaba sucediendo no estaba anotado en la rutina, la conductora giró y vio entrar al estudio a Lucía y Manuel -hijos de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco- con un ramo de flores. “Qué bueno que hayan salido en cámara. ¿Cómo los convencieron?”, indagó Kika, como sus nietos la llaman en la intimidad.

Manuel, que se desempeñó como productor del programa, explicó que fue su hermana la primera en aceptar y que él debió “seguirla”. Entonces, la diva celebró la actitud de la it girl, reveló que la llama Lupita, en lugar de Lucía, y agregó que en las próximas semanas se irá a vivir sola.

“Si aguanta...”, sugirió sobre el nuevo desafío que emprenderá su nieta. Luego de notar que a ella no le gustó su comentario -no se escuchó lo que dijo, porque no tenía el micrófono puesto-, se excusó: “Perdoname, pero no me pareció algo malo...”.

Mientras su nieta intentaba hablar lo justo y necesario, su abuela le reclamó: “Decime ‘te quiero’, aunque sea”. Y Lucía repitió las palabras de la conductora, que luego tuvo un divertido ida y vuelta con su nieto sobre el ramo de flores que le había entregado minutos antes.

“¿Las compraste vos, Manu? ¿Las pagaste?”, insistió Susana. “Sí, obvio”, respondió el joven.

Antes de despedirlos, Susana agradeció el gesto de sus nietos al aparecer en cámara y manifestó su asombro, una vez más. "Qué raro.. ¿esa era la sorpresa? No me lo esperaba", admitió antes de continuar con el último programa del 2019.

Más temprano, la hija de Susana, Mecha Sarrabayrouse también había hecho una participación especial en el programa de su madre al sumarse al sketch que realizaron 100 famosos.